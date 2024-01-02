В Таганроге неизвестный напал с гранатой на алкомаркет

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
ЧП произошло в Таганроге накануне Нового года, 29 декабря. Там в алкомаркет на улице Октябрьской зашел неизвестный. Он требовал сигареты в долг, угрожая продавцам предметом, напоминающим гранату. СМИ уточняют, что в момент происшествия внутри находились четыре сотрудника магазина и три покупателя.
Один из них оказался полицейским и смог обезвредить дебошира. Позже его задержала полиция.
В МВД Ростовской области происшествие никак не комментировали, официальной информации о нем нет.
Ранее сообщалось, что наркоман из Ростова грабил аптеки на Кубани с игрушечным пистолетом.