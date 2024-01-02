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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В Таганроге неизвестный угрожал продавцам в магазине гранатой, требуя продать ему сигареты в долг, В Таганроге неизвестный угрожал продавцам в магазине гранатой, требуя продать ему сигареты в долг

В Таганроге неизвестный напал с гранатой на алкомаркет

2 января 2024, 09:28
Фото: pxhere.com
В Таганроге неизвестный угрожал продавцам в магазине гранатой, требуя продать ему сигареты в долг, В Таганроге неизвестный угрожал продавцам в магазине гранатой, требуя продать ему сигареты в долг
В Таганроге неизвестный угрожал продавцам в магазине гранатой, требуя продать ему сигареты в долг, сообщает «Блокнот Таганрог».

ЧП произошло в Таганроге накануне Нового года, 29 декабря. Там в алкомаркет на улице Октябрьской зашел неизвестный. Он требовал сигареты в долг, угрожая продавцам предметом, напоминающим гранату. СМИ уточняют, что в момент происшествия внутри находились четыре сотрудника магазина и три покупателя.

Один из них оказался полицейским и смог обезвредить дебошира. Позже его задержала полиция.

В Таганроге неизвестный угрожал продавцам в магазине гранатой, требуя продать ему сигареты в долг, В Таганроге неизвестный угрожал продавцам в магазине гранатой, требуя продать ему сигареты в долг
Видео: Telegram-канал «ЧП Таганрог»
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В МВД Ростовской области происшествие никак не комментировали, официальной информации о нем нет.

Ранее сообщалось, что наркоман из Ростова грабил аптеки на Кубани с игрушечным пистолетом.

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