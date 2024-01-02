Власти потратят на благоустройство сквера Пионерский в Ростове почти 45 млн руб

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Управление коммунального хозяйства Железнодорожного района Ростова ищет подрядчика, который займется благоустройством сквера Пионерский. За это власти готовы ему заплатить 44,4 миллиона рублей. Сам сквер расположен на улице Профсоюзной, 51А.
К выполнению работ подрядчик приступит с момента заключения контракта. Его окончание же намечено на 15 октября этого года.
Сами работы включают высадку деревьев, благоустройство газонов, устройство водоотводного лотка. Также подрядчик поменяет тротуарную плитку, заменит освещение, установит урны и детскую площадку.
Указывается, также что в сквере высадят черемуху, несколько видов клена, липу и можжевельник.
Сам подрядчик будет назван уже 9 января.
Ранее прокуратура заставила отремонтировать фонтан в Ростове, простоявший три года.