Власти Таганрога заплатят компенсацию за упавшее на машину дерево

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Предприниматель Илья Чуйков из Таганрога обратился в суд с иском к местному МКУ «Благоустройство». Бизнесмен требовал от чиновников выплатить почти 700 тысяч рублей компенсации из-за упавшего на его Renault Logan дерева.
Сам инцидент произошел 28 июня на улице Ватутина, около храма Сергея Радонежского. Чуйков в иске указал, что стоимость восстановления авто после происшествия составляет 461,6 тысячи рублей. Также он требовал властей выплатить 229,5 тысячи рублей упущенной выгоды, так как с 1 июля машину нужно было отдать третьему лицу в аренду с последующим выкупом.
Власти парировали, что не должны были следить за деревом на Ватутина, так как оно не угрожало воздушным сетям, обеспечению безопасности дорожного движения, объектов и граждан. К тому же жалоб на дерево не поступало, а само оно аварийным не выглядело.
Однако суд в итоге встал на сторону предпринимателя, указав, что дерево находилось на территории, за которой следило МКУ «Благоустройство». Поэтому и ущерб за упавшее авто лежит на властях. Теперь МКУ должно выплатить предпринимателю средства за ущерб, причиненный авто, и сумму упущенной выгоды, а также другие судебные издержки.
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