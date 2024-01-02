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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Житель Таганрога отсудил у властей деньги за упавшее на машину дерево

Власти Таганрога заплатят компенсацию за упавшее на машину дерево

2 января 2024, 07:36
Фото: 1MI
Житель Таганрога отсудил у властей деньги за упавшее на машину дерево
Индивидуальный предприниматель из Таганрога смог отсудить у властей компенсацию из-за упавшего на его машину дерева, сообщается на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Предприниматель Илья Чуйков из Таганрога обратился в суд с иском к местному МКУ «Благоустройство». Бизнесмен требовал от чиновников выплатить почти 700 тысяч рублей компенсации из-за упавшего на его Renault Logan дерева.

Сам инцидент произошел 28 июня на улице Ватутина, около храма Сергея Радонежского. Чуйков в иске указал, что стоимость восстановления авто после происшествия составляет 461,6 тысячи рублей. Также он требовал властей выплатить 229,5 тысячи рублей упущенной выгоды, так как с 1 июля машину нужно было отдать третьему лицу в аренду с последующим выкупом.

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Власти парировали, что не должны были следить за деревом на Ватутина, так как оно не угрожало воздушным сетям, обеспечению безопасности дорожного движения, объектов и граждан. К тому же жалоб на дерево не поступало, а само оно аварийным не выглядело.

Однако суд в итоге встал на сторону предпринимателя, указав, что дерево находилось на территории, за которой следило МКУ «Благоустройство». Поэтому и ущерб за упавшее авто лежит на властях. Теперь МКУ должно выплатить предпринимателю средства за ущерб, причиненный авто, и сумму упущенной выгоды, а также другие судебные издержки.

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