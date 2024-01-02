Возбуждение магнитосферы нарастет в Ростовской области 2 января

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
2 января специалисты сообщают о повышении активности Солнца. C 10.00 мск магнитосфера над территорией Ростовской области будет возбужденной и солнечная активность повысится до четырех баллов.
При этом люди, чувствительные к погодным условиям, могут почувствовать изменения в геомагнитной активности. В этот день лучше отложить дела, связанные с бытовыми хлопотами, и побольше отдыхать, избегая стрессов.
Уже к 18 часам возбуждение магнитосферы придет в норму и снизится до трех баллов, а 3 и 4 января — до двух баллов.
Более того, исходя из прогноза, в январе регион магнитные колебания накроют только в конце месяца — 28 и 29 числа. Но и они ожидаются слабыми — не выше четырех баллов.
Ранее синоптики предупредили о резком потеплении в Ростовской области до +9 градусов.