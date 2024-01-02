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Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Возбуждение магнитосферы нарастет в Ростовской области 2 января

Возбуждение магнитосферы нарастет в Ростовской области 2 января

2 января 2024, 05:39
Фото: 1MI
Возбуждение магнитосферы нарастет в Ростовской области 2 января
2 января 2024 года в Ростовской области ожидается возбуждение магнитосферы, которое может влиять на метеозависимых людей, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

2 января специалисты сообщают о повышении активности Солнца. C 10.00 мск магнитосфера над территорией Ростовской области будет возбужденной и солнечная активность повысится до четырех баллов.

При этом люди, чувствительные к погодным условиям, могут почувствовать изменения в геомагнитной активности. В этот день лучше отложить дела, связанные с бытовыми хлопотами, и побольше отдыхать, избегая стрессов.

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Уже к 18 часам возбуждение магнитосферы придет в норму и снизится до трех баллов, а 3 и 4 января — до двух баллов.

Более того, исходя из прогноза, в январе регион магнитные колебания накроют только в конце месяца — 28 и 29 числа. Но и они ожидаются слабыми — не выше четырех баллов.

Ранее синоптики предупредили о резком потеплении в Ростовской области до +9 градусов.

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