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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ в конце января в Ростове

Врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ в конце января в Ростове

2 января 2024, 06:37
Фото: mos.ru/cc by 4.0
Врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ в конце января в Ростове
Ситуация с ОРВИ в Ростове находится под контролем. Медики не исключают, что с похолоданием в конце января, количество заболевших возрастет. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщили в одной из клиник Ростова.

Терапевт с многолетним стажем, не пожелавший публиковать свои данные, вспоминает, что в 80-годы начало января в поликлиниках Ростова всегда сопровождалось стремительным ростом пациентов с респираторными заболеваниями. Тогда, очереди в кабинеты к терапевтам возрастали в разы сразу после Нового года.

Но все изменилось после того, как ввели длинные новогодние каникулы.

«В новогодние праздники люди не ходят на работу, не посещают торговые центры. Поэтому вирусам и эпидемиологическим процессам негде развиваться. То же самое, в принципе, мы наблюдали и с коронавирусом», — разъясняет терапевт, не пожелавший публиковать свои данные.

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Собеседник добавляет, что вспышки ОРВИ всегда возникают при похолодании — когда у людей снижается иммунитет под воздействием перепада температур.

«Сейчас ситуация стабильная. Но, думаю, что если к двадцатым числам января температура традиционно снизится, тогда и будем ждать рост заболеваемости», — резюмирует доктор.

Ранее RostovGazeta выясняла, стоит ли ждать холодов зимой в Ростовской области.

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