Врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ в конце января в Ростове

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Терапевт с многолетним стажем, не пожелавший публиковать свои данные, вспоминает, что в 80-годы начало января в поликлиниках Ростова всегда сопровождалось стремительным ростом пациентов с респираторными заболеваниями. Тогда, очереди в кабинеты к терапевтам возрастали в разы сразу после Нового года.
Но все изменилось после того, как ввели длинные новогодние каникулы.
«В новогодние праздники люди не ходят на работу, не посещают торговые центры. Поэтому вирусам и эпидемиологическим процессам негде развиваться. То же самое, в принципе, мы наблюдали и с коронавирусом», — разъясняет терапевт, не пожелавший публиковать свои данные.
Собеседник добавляет, что вспышки ОРВИ всегда возникают при похолодании — когда у людей снижается иммунитет под воздействием перепада температур.
«Сейчас ситуация стабильная. Но, думаю, что если к двадцатым числам января температура традиционно снизится, тогда и будем ждать рост заболеваемости», — резюмирует доктор.
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