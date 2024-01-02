Врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ в конце января в Ростове

Терапевт с многолетним стажем, не пожелавший публиковать свои данные, вспоминает, что в 80-годы начало января в поликлиниках Ростова всегда сопровождалось стремительным ростом пациентов с респираторными заболеваниями. Тогда, очереди в кабинеты к терапевтам возрастали в разы сразу после Нового года.