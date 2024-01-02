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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

20-летний Дмитрий Хон пропал в Ростове в новогоднюю ночь

Юноша загадочно пропал в Ростове в новогоднюю ночь

2 января 2024, 14:05
Фото: 1MI
20-летний Дмитрий Хон пропал в Ростове в новогоднюю ночь
20-летний Дмитрий Хон пропал в Ростове в новогоднюю ночь, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

20-летний Дмитрий Хон пропал в Ростове 31 декабря. В последний раз появление молодого человека зафиксировала одна из камер наружного наблюдения. Дмитрий был одет в черную куртку, черную кофту, темно-синие брюки и белые кроссовки. При себе у него был черный рюкзак.

Рост пропавшего составляет 176 сантиметров. У него худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза.

Ориентировка на пропавшего Дмитрия ХонаОриентировка на пропавшего Дмитрия Хона
Ориентировка на пропавшего Дмитрия Хона
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Дмитрия, просят обратиться в полицию или к волонтерам «ЛизаАлерт».

Ранее пропавшего в августе 19-летнего парня нашли мертвым в Ростовской области. Молодой человек ушел из дома и не вернулся. Обстоятельства его гибели остаются невыясненными до сих пор.

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