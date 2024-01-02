Юноша загадочно пропал в Ростове в новогоднюю ночь

20-летний Дмитрий Хон пропал в Ростове 31 декабря. В последний раз появление молодого человека зафиксировала одна из камер наружного наблюдения. Дмитрий был одет в черную куртку, черную кофту, темно-синие брюки и белые кроссовки. При себе у него был черный рюкзак.