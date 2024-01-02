Юноша загадочно пропал в Ростове в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
20-летний Дмитрий Хон пропал в Ростове 31 декабря. В последний раз появление молодого человека зафиксировала одна из камер наружного наблюдения. Дмитрий был одет в черную куртку, черную кофту, темно-синие брюки и белые кроссовки. При себе у него был черный рюкзак.
Рост пропавшего составляет 176 сантиметров. У него худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Дмитрия, просят обратиться в полицию или к волонтерам «ЛизаАлерт».
Ранее пропавшего в августе 19-летнего парня нашли мертвым в Ростовской области. Молодой человек ушел из дома и не вернулся. Обстоятельства его гибели остаются невыясненными до сих пор.