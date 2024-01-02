Заболевших гриппом в Ростовской области стало в четыре раза больше

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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В Ростовской области в последнюю неделю 2023 года зарегистрировано 250 случаев заболевания гриппом А. До этого, в середине декабря, было зарегистрировано 63 заболевших. Также в этот период было зарегистрировано 18,7 тысячи случаев ОРВИ. Почти половина всех заболевших — дети до 14 лет.
Специалисты утверждают, что причиной стремительного роста заболевания гриппом является отказ от прививок. По информации Роспотребнадзора, в Ростовской области от гриппа привились 2,3 миллиона человек, при этом ни у кого из них не было негативных реакций или осложнений после прививки.
Кроме гриппа, в области циркулируют другие вирусы, такие как парагрипп и аденовирусы.
Ранее врачи спрогнозировали рост заболеваемости ОРВИ в конце января в Ростове.