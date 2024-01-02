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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Заболевших гриппом в Ростовской области стало в четыре раза больше

Заболевших гриппом в Ростовской области стало в четыре раза больше

2 января 2024, 06:56
Фото: 1MI
Заболевших гриппом в Ростовской области стало в четыре раза больше
В Ростовской области в четыре раза выросло число заболевших гриппом из-за отказа от прививок, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В Ростовской области в последнюю неделю 2023 года зарегистрировано 250 случаев заболевания гриппом А. До этого, в середине декабря, было зарегистрировано 63 заболевших. Также в этот период было зарегистрировано 18,7 тысячи случаев ОРВИ. Почти половина всех заболевших — дети до 14 лет.

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Специалисты утверждают, что причиной стремительного роста заболевания гриппом является отказ от прививок. По информации Роспотребнадзора, в Ростовской области от гриппа привились 2,3 миллиона человек, при этом ни у кого из них не было негативных реакций или осложнений после прививки.

Кроме гриппа, в области циркулируют другие вирусы, такие как парагрипп и аденовирусы.

Ранее врачи спрогнозировали рост заболеваемости ОРВИ в конце января в Ростове.

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