Заболевших гриппом в Ростовской области стало в четыре раза больше

Специалисты утверждают, что причиной стремительного роста заболевания гриппом является отказ от прививок. По информации Роспотребнадзора, в Ростовской области от гриппа привились 2,3 миллиона человек, при этом ни у кого из них не было негативных реакций или осложнений после прививки.