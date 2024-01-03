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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

104 происшествия случилось в регионе с 1 января

Больше 100 происшествий зафиксировано в Ростовской области за первые дни каникул

3 января 2024, 10:44
Фото: МЧС
104 происшествия случилось в регионе с 1 января
104 происшествия случилось в регионе с 1 января, 30 из них — это пожары, рассказали в управлении МЧС по Ростовской области.

Ростовские спасатели за первые три дня нового года совершили 104 выезда. Зафиксированные происшествия связаны с пожарами, дорожными авариями, помощью населению и так далее.

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Отмечается, что в первые дни нового года произошло 30 пожаров. Эвакуировали и спасли из них 52 человека.

Сегодня ростовские спасатели рассказали о пожаре на улице Немировича-Данченко в частном доме. Там неосторожное обращение со стиральной машиной спровоцировало возгорание. Погибла одна женщина. Еще четыре человека пострадали.

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