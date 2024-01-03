Больше 100 происшествий зафиксировано в Ростовской области за первые дни каникул

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Ростовские спасатели за первые три дня нового года совершили 104 выезда. Зафиксированные происшествия связаны с пожарами, дорожными авариями, помощью населению и так далее.
Отмечается, что в первые дни нового года произошло 30 пожаров. Эвакуировали и спасли из них 52 человека.
Сегодня ростовские спасатели рассказали о пожаре на улице Немировича-Данченко в частном доме. Там неосторожное обращение со стиральной машиной спровоцировало возгорание. Погибла одна женщина. Еще четыре человека пострадали.