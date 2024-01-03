Чиновники в Ростовской области оказались одними из самых богатых в России

При этом средняя зарплата в регионе в 2022 году составляла чуть больше 50 тысяч рублей. Из статистики следует, что доходы госслужащих в Ростовской области в 2022 году оказались выше, чем в среднем у госслужащих в ЮФО и других регионах России.