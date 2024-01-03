Чиновники в Ростовской области оказались одними из самых богатых в России

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Росстат опубликовал данные по средней численности и заработной плате чиновников в разных регионах России за 2022 год. Дело в том, что такая статистика выходит через год.
В Ростовской области муниципальные служащие в федеральных ведомствах получали 57, 3 тысячи рублей в месяц. Рост их зарплаты тогда в сравнении с 2021 годом составил почти 6%.
Служащие региональных ведомств в Ростовской области в 2022 году в среднем зарабатывали 82, 5 тысячи рублей, это сразу на 34% больше, чем годом ранее.
Что касается чиновников в органах местного самоуправления, то их доходы в среднем составляли 52, 9 тысячи рублей, что на 27% больше, чем в 2021 году.
При этом средняя зарплата в регионе в 2022 году составляла чуть больше 50 тысяч рублей. Из статистики следует, что доходы госслужащих в Ростовской области в 2022 году оказались выше, чем в среднем у госслужащих в ЮФО и других регионах России.
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