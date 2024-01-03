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Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Чиновники в Ростовской области оказались одними из самых богатых в России

Чиновники в Ростовской области оказались одними из самых богатых в России

3 января 2024, 17:07
Фото: 1MI
Чиновники в Ростовской области оказались одними из самых богатых в России
Среднемесячная зарплата чиновников в Ростовской области оказалась выше, чем у большинства коллег в других регионах, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал данные по средней численности и заработной плате чиновников в разных регионах России за 2022 год. Дело в том, что такая статистика выходит через год.

В Ростовской области муниципальные служащие в федеральных ведомствах получали 57, 3 тысячи рублей в месяц. Рост их зарплаты тогда в сравнении с 2021 годом составил почти 6%.

Служащие региональных ведомств в Ростовской области в 2022 году в среднем зарабатывали 82, 5 тысячи рублей, это сразу на 34% больше, чем годом ранее.

Что касается чиновников в органах местного самоуправления, то их доходы в среднем составляли 52, 9 тысячи рублей, что на 27% больше, чем в 2021 году.

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При этом средняя зарплата в регионе в 2022 году составляла чуть больше 50 тысяч рублей. Из статистики следует, что доходы госслужащих в Ростовской области в 2022 году оказались выше, чем в среднем у госслужащих в ЮФО и других регионах России.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области ждут от 2024 года.

Напомним, аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Ростове-на-Дону в 2024 году.

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