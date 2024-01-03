Годовалый малыш погиб в аварии с опрокидыванием авто в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Авария произошла сегодня утром на трассе «Миллерово — Вешенская» в Кашарском районе. Там 40-летний водитель Chevrolet слетел с дороги вправо, после чего авто опрокинулось.
Машину значительно помяло. В результате аварии пострадали 61-летняя и 41-летняя пассажирки. Также травмы получил малыш 2022 года рождения. Позже он скончался в больнице.
Сейчас расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.
Напомним, 1 января в Ростовской области в ДТП погибли восемь человек, еще 11 получили травмы.
Ранее в Минздраве составили памятку, как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему в дорожной аварии.
До этого в ГИБДД Ростовской области предупредили, что все праздники будут проверять водителей на алкоголь.