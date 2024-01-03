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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Двое пострадали и один погиб в ДТП на трассе в Ростовской области

Годовалый малыш погиб в аварии с опрокидыванием авто в Ростовской области

3 января 2024, 18:03
Фото: ГИБДД Ростовской области
Двое пострадали и один погиб в ДТП на трассе в Ростовской области
Двое пострадали и один погиб в ДТП на трассе в Ростовской области, рассказали в управлении ГИБДД.

Авария произошла сегодня утром на трассе «Миллерово — Вешенская» в Кашарском районе. Там 40-летний водитель Chevrolet слетел с дороги вправо, после чего авто опрокинулось.

Сразу два смертельных ДТП произошли в Миллеровском районе 1 января
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Машину значительно помяло. В результате аварии пострадали 61-летняя и 41-летняя пассажирки. Также травмы получил малыш 2022 года рождения. Позже он скончался в больнице.

Сейчас расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

Напомним, 1 января в Ростовской области в ДТП погибли восемь человек, еще 11 получили травмы.

Ранее в Минздраве составили памятку, как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему в дорожной аварии.

До этого в ГИБДД Ростовской области предупредили, что все праздники будут проверять водителей на алкоголь.

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