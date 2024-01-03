Логвиненко рассказал, куда дели нераспроданные елки в Ростове

Между тем ранее в соцсетях сообщалось, что нераспроданные новогодние деревья стали выбрасывать на мусорку или оставлять на улице рядом с закрывшимися елочными базарами. Горожане обвинили продавцов в жадности и наплевательском отношении к экологии.