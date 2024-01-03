Логвиненко рассказал, куда дели нераспроданные елки в Ростове

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Елочные базары перестали функционировать в Ростове 2 января. Власти заверили, что после закрытия точек продажи бизнесмены провели уборку.
Глава администрации Алексей Логвиненко также рассказал, что нераспроданные елки и сосны предприниматели отдали ростовскому зоопарку.
Между тем ранее в соцсетях сообщалось, что нераспроданные новогодние деревья стали выбрасывать на мусорку или оставлять на улице рядом с закрывшимися елочными базарами. Горожане обвинили продавцов в жадности и наплевательском отношении к экологии.
Ранее RostovGazeta рассказала, куда сводить ребенка на новогодних каникулах в Ростове.