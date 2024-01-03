rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

В Ростове прекратили работу все елочные базары

Логвиненко рассказал, куда дели нераспроданные елки в Ростове

3 января 2024, 05:33
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове прекратили работу все елочные базары
В Ростове прекратили работу все елочные базары, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Елочные базары перестали функционировать в Ростове 2 января. Власти заверили, что после закрытия точек продажи бизнесмены провели уборку.

«Следите в соцсетях!»: в пункте приема вторсырья в Ростове отказались принять елку
Узнать подробнее

Глава администрации Алексей Логвиненко также рассказал, что нераспроданные елки и сосны предприниматели отдали ростовскому зоопарку.

Между тем ранее в соцсетях сообщалось, что нераспроданные новогодние деревья стали выбрасывать на мусорку или оставлять на улице рядом с закрывшимися елочными базарами. Горожане обвинили продавцов в жадности и наплевательском отношении к экологии.

Ранее RostovGazeta рассказала, куда сводить ребенка на новогодних каникулах в Ростове.

Читайте также:
«По всему городу валяются»: ростовчан расстроили наваленные на свалки елкиКуда сводить ребенка на новогодних каникулах в РостовеВласти в Ростове-на-Дону открестились от депрессивной елки, которую высмеяла Собчак
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Алексей Логвиненко#Новый год#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия#Елочные базары
Подпишитесь
В Ростовской области рождаются новые жители, пока власти вводят шестидневную неделю
Вчера, 16:40
Мощные взрывы напугали жителей улицы Казахской в Ростове
Вчера, 16:49
Цены на бензин поползли вверх перед Новым годом в Ростовской области
Вчера, 15:33
Стало известно, где купить мясо дешевле в Ростовской области
Вчера, 16:01
Сразу два смертельных ДТП произошли в Миллеровском районе 1 января
Вчера, 17:59
Власти потратят на благоустройство сквера Пионерский в Ростове почти 45 млн руб
Вчера, 17:46