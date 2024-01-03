Многодетный ростовчанин ограбил автомат с игрушками ради подарка детям

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
33-летний отец четверых детей в Ростове решил украсть для них несколько игрушек из автомата-хваталки. Он смог достать четыре плюшевых гуся, два кота и несколько мышат. Игрушки, по задумке незадачливого отца, должны были порадовать его детей.
Однако муки совести оказались сильнее и спустя несколько дней мужчина пришел в полицию с чистосердечным признанием.
Правоохранительные органы сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину пока решили не задерживать. Расследование происшествия продолжается.
В МВД Ростова подробностями инцидента пока не делились.
Ранее в Ростовской области вандалы обокрали и обезглавили елку на городской площади.