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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

В Ростове многодетный отец грабил автомат с игрушками,

Многодетный ростовчанин ограбил автомат с игрушками ради подарка детям

3 января 2024, 15:26
Фото: pxhere.com
В Ростове многодетный отец грабил автомат с игрушками,
В Ростове многодетный отец грабил автомат с игрушками, однако муки совести заставили его сдаться полиции, сообщает Mash.

33-летний отец четверых детей в Ростове решил украсть для них несколько игрушек из автомата-хваталки. Он смог достать четыре плюшевых гуся, два кота и несколько мышат. Игрушки, по задумке незадачливого отца, должны были порадовать его детей.

Однако муки совести оказались сильнее и спустя несколько дней мужчина пришел в полицию с чистосердечным признанием.

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Правоохранительные органы сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину пока решили не задерживать. Расследование происшествия продолжается.

В МВД Ростова подробностями инцидента пока не делились.

Ранее в Ростовской области вандалы обокрали и обезглавили елку на городской площади.

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