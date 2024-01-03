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Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Сотрудники ФСБ и полиции провели отлов нелегальных мигрантов в Ростовской области

Облаву на несколько сотен мигрантов организовали силовики в Ростовской области

3 января 2024, 16:34
Фото: для иллюстрации / 1MI
Сотрудники ФСБ и полиции провели отлов нелегальных мигрантов в Ростовской области
Сотрудники ФСБ и полиции провели отлов нелегальных мигрантов в Ростовской области, сообщают Telegram-каналы.

Накануне вечером ФСБ и полиция организовали рейд в логистический центр в Аксайском районе. Там силовики проверили документы у 600 сотрудников коммерческой организации. Выяснилось, что 23 из них являются нелегальными мигрантами. Все они задержаны для дальнейших разбирательств.

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Telegram-канал «Че по Ростову?» сообщает, что двое из нелегалов оказали сотрудникам правоохранительных органов сопротивление. На них составили протокол за неповиновение требованиям представителя власти.

Ранее были названы профессии в Ростове, на которые чаще берут мигрантов-нелегалов.

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