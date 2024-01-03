Облаву на несколько сотен мигрантов организовали силовики в Ростовской области

Накануне вечером ФСБ и полиция организовали рейд в логистический центр в Аксайском районе. Там силовики проверили документы у 600 сотрудников коммерческой организации. Выяснилось, что 23 из них являются нелегальными мигрантами. Все они задержаны для дальнейших разбирательств.