Облаву на несколько сотен мигрантов организовали силовики в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Накануне вечером ФСБ и полиция организовали рейд в логистический центр в Аксайском районе. Там силовики проверили документы у 600 сотрудников коммерческой организации. Выяснилось, что 23 из них являются нелегальными мигрантами. Все они задержаны для дальнейших разбирательств.
Telegram-канал «Че по Ростову?» сообщает, что двое из нелегалов оказали сотрудникам правоохранительных органов сопротивление. На них составили протокол за неповиновение требованиям представителя власти.
Ранее были названы профессии в Ростове, на которые чаще берут мигрантов-нелегалов.