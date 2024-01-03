Пенсионер из Ростовской области уехал на машине в ЛНР и загадочно пропал

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Пенсионера Николая Ткаченко разыскивают в Ростовской области. Мужчина пропал 28 декабря на пути между Миллерово и Должанском ЛНР. Известно, что он ехал на машине Ford Focus темно-серого цвета.
Во что Ткаченко был одет в день пропажи, неизвестно. Сообщается лишь, что его рост составляет 175 сантиметров. У него худощавое телосложение и седые волосы.
Поисками мужчины занимаются волонтеры и полиция как в Ростовской области, так и в ЛНР.
Напомним, 20-летний Дмитрий Хон пропал в Ростове в новогоднюю ночь. Молодой человек вышел из дома и до сих пор не выходит на связь.