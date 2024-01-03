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Updated Сегодня, 09:06

Пенсионер из Ростовской области уехал на машине в ЛНР и загадочно пропал

Пенсионер из Ростовской области уехал на машине в ЛНР и загадочно пропал

3 января 2024, 09:06
Фото: 1MI
Пенсионер из Ростовской области уехал на машине в ЛНР и загадочно пропал
Почти неделю в Ростовской области и ЛНР не могут найти пропавшего без вести Николая Ткаченко, сообщили волонтеры поискового движения «ЛизаАлерт».

Пенсионера Николая Ткаченко разыскивают в Ростовской области. Мужчина пропал 28 декабря на пути между Миллерово и Должанском ЛНР. Известно, что он ехал на машине Ford Focus темно-серого цвета.

Во что Ткаченко был одет в день пропажи, неизвестно. Сообщается лишь, что его рост составляет 175 сантиметров. У него худощавое телосложение и седые волосы.

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Поисками мужчины занимаются волонтеры и полиция как в Ростовской области, так и в ЛНР.

Напомним, 20-летний Дмитрий Хон пропал в Ростове в новогоднюю ночь. Молодой человек вышел из дома и до сих пор не выходит на связь.

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