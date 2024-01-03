Ростовчане пожаловались на погрязшее в свалках Северное кладбище

«Сперва мы переживали, что летом эти кучи могут загореться, надеялись, что их уберут. Но не тут то было. Осень прошла, а свалки остались. Сейчас зима, и мусорные кучи продолжают расти. Кто-нибудь вообще думает это убирать?» — возмущается Алексей.