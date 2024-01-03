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Published Сегодня, 20:41

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Updated Сегодня, 20:43

Ростовчане рассказали, как Северное кладбище погрязло в мусорных свалках

Ростовчане пожаловались на погрязшее в свалках Северное кладбище

3 января 2024, 20:41
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане рассказали, как Северное кладбище погрязло в мусорных свалках
Огромное число свалок заполонили кладбище на Северном. Эти кучи никто не убирает, они лишь прирастают мусором, сообщил RostovGazeta ростовчанин Алексей, который обратился в нашу редакцию.

Пришедшие второго января проведать могилу родственника ростовчане пришли в ужас — Северное кладбище погрязло в мусорных свалках.

«Я бываю здесь каждую неделю, и вижу, как растут горы мусора. Их никто не убирает», — отмечает Алексей.

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Собеседник подчеркивает, что лишь на одной дороге со 110 по 115 квартал, протяженностью порядка 600-а метров, навалено несчетное число гор с мусором. По его словам, свалки образовались после Пасхи. И с тех пор прирастают мусором.

Свалки на Северном кладбище в Ростове растут с весны 2023 года. Свалки на Северном кладбище в Ростове растут с весны 2023 года.
Свалки на Северном кладбище в Ростове растут с весны 2023 года. Свалки на Северном кладбище в Ростове растут с весны 2023 года.
Свалки на Северном кладбище в Ростове растут с весны 2023 года. Свалки на Северном кладбище в Ростове растут с весны 2023 года.
Свалки на Северном кладбище в Ростове растут с весны 2023 года.
Фото: читатели / rostovgazeta.ru

«Сперва мы переживали, что летом эти кучи могут загореться, надеялись, что их уберут. Но не тут то было. Осень прошла, а свалки остались. Сейчас зима, и мусорные кучи продолжают расти. Кто-нибудь вообще думает это убирать?» — возмущается Алексей.

Летом 2023 года RostovGazeta сообщала, что горы мусора на Северном кладбище достигали человеческого роста.

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