Ростовчане пожаловались на погрязшее в свалках Северное кладбище

Posted Сегодня, 20:41
Published Сегодня, 20:41
Modified Сегодня, 20:43
Updated Сегодня, 20:43
Пришедшие второго января проведать могилу родственника ростовчане пришли в ужас — Северное кладбище погрязло в мусорных свалках.
«Я бываю здесь каждую неделю, и вижу, как растут горы мусора. Их никто не убирает», — отмечает Алексей.
Собеседник подчеркивает, что лишь на одной дороге со 110 по 115 квартал, протяженностью порядка 600-а метров, навалено несчетное число гор с мусором. По его словам, свалки образовались после Пасхи. И с тех пор прирастают мусором.
«Сперва мы переживали, что летом эти кучи могут загореться, надеялись, что их уберут. Но не тут то было. Осень прошла, а свалки остались. Сейчас зима, и мусорные кучи продолжают расти. Кто-нибудь вообще думает это убирать?» — возмущается Алексей.
Летом 2023 года RostovGazeta сообщала, что горы мусора на Северном кладбище достигали человеческого роста.