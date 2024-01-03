rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

За 11 месяцев 2023 года яйца в Ростовской области подорожали на 54,13%

Ростовская область вошла топ-10 регионов страны по росту цен на яйца

3 января 2024, 11:18
Фото: Pxhere.com
За 11 месяцев 2023 года яйца в Ростовской области подорожали на 54,13%
За 11 месяцев 2023 года яйца в Ростовской области подорожали на 54,13%, сообщает «РБК».

За 11 месяцев 2023 года в целом по России цены на куриные яйца увеличились на 36%. В Ростовской области за тот же период яйца подорожали на 54,13%. Регион занял десятое место в рейтинге субъектов по темпам роста стоимости яиц.

Цены на яйца обновили рекорд в Ростовской области
Узнать подробнее

Значительней всего яйца подорожали в Крыму — на 68,11%. Также в топ-3 вошли Пензенская и Псковская области (60,94% и 58,58% соответственно). Медленнее всего яйца поднимались в цене в Магаданской области и Камчатском крае. Там продукт подорожал не более, чем на 3%.

Ранее сообщалось, что ценники на яйца стали прятать в магазинах от жителей Ростовской области.

Читайте также:
В Ростовской области от обедневших дончан начали прятать ценники на яйцаЦенники на яйца начали прятать от покупателей в магазинах РостоваСтало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле
#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Новый год#Яйца
Подпишитесь
Семьям участников СВО компенсируют расходы на оплату ЖКХ в Ростовской области
Сегодня, 11:46
Новая заправка для электромобилей появилась в центре Ростова
Сегодня, 12:14
Больше 100 происшествий зафиксировано в Ростовской области за первые дни каникул
Сегодня, 10:44
Синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в январе
Сегодня, 09:36
Пенсионер из Ростовской области уехал на машине в ЛНР и загадочно пропал
Сегодня, 09:06