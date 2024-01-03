Ростовская область вошла топ-10 регионов страны по росту цен на яйца

Значительней всего яйца подорожали в Крыму — на 68,11%. Также в топ-3 вошли Пензенская и Псковская области (60,94% и 58,58% соответственно). Медленнее всего яйца поднимались в цене в Магаданской области и Камчатском крае. Там продукт подорожал не более, чем на 3%.