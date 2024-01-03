Ростовский депутат Бородай заявил о невозможности новогоднего перемирия с ВСУ

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что не видит смысла в объявлении новогоднего перемирия с Украиной. Властей соседнего государства он назвал «бандой террористов», а также обратил внимание на массированные атаки на Белгород в последние дни.