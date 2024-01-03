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Ростовский депутат Бородай заявил о невозможности новогоднего перемирия с ВСУ

Ростовский депутат Бородай заявил о невозможности новогоднего перемирия с ВСУ

3 января 2024, 13:32
Фото: 1MI
Ростовский депутат Бородай заявил о невозможности новогоднего перемирия с ВСУ
Ни о каком прекращении огня на новогодних праздниках не может идти речи, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что не видит смысла в объявлении новогоднего перемирия с Украиной. Властей соседнего государства он назвал «бандой террористов», а также обратил внимание на массированные атаки на Белгород в последние дни.

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Парламентарий добавил, что перемирия объявляют между государствами, однако Украину он таковым не считает, так как все решения там, по мнению Бородая, принимают США.

Ранее Минобороны раскрыло число добровольцев из Ростовской области в отряде БАРС.

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