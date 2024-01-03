Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что не видит смысла в объявлении новогоднего перемирия с Украиной. Властей соседнего государства он назвал «бандой террористов», а также обратил внимание на массированные атаки на Белгород в последние дни.
Парламентарий добавил, что перемирия объявляют между государствами, однако Украину он таковым не считает, так как все решения там, по мнению Бородая, принимают США.
Ранее Минобороны раскрыло число добровольцев из Ростовской области в отряде БАРС.