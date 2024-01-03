С добавками: наркотики хотели передать в СИЗО Ростова в пюре быстрого приготовления

В СИЗО №5 Ростова одному из заключенных хотели передать пюре быстрого приготовления. Сотрудники ФСИН решили осмотреть пакет с порошком и увидели там кристаллы вещества белого цвета. Это вызвало подозрение, что в пюре добавили наркотики.