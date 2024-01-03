С добавками: наркотики хотели передать в СИЗО Ростова в пюре быстрого приготовления

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
В СИЗО №5 Ростова одному из заключенных хотели передать пюре быстрого приготовления. Сотрудники ФСИН решили осмотреть пакет с порошком и увидели там кристаллы вещества белого цвета. Это вызвало подозрение, что в пюре добавили наркотики.
На место происшествия вызвали оперативников. Сейчас правоохранительные органы заняты расследованием инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
До этого заключенному в Ростове попытались передать мобильные телефоны в подошве ботинка.
Ранее конвоир в Ростове передал заключенному наркотики прямо в здании суда.