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Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Наркотики хотели передать в СИЗО Ростова в пюре быстрого приготовления

С добавками: наркотики хотели передать в СИЗО Ростова в пюре быстрого приготовления

3 января 2024, 17:38
Фото: ГУФСИН Ростовской области
Наркотики хотели передать в СИЗО Ростова в пюре быстрого приготовления

Наркотики хотели передать в СИЗО Ростова в пюре быстрого приготовления

В СИЗО в Ростове предотвратили очередную попытку передать наркотики весьма оригинальным способом, рассказали в управлении ФСИН.

В СИЗО №5 Ростова одному из заключенных хотели передать пюре быстрого приготовления. Сотрудники ФСИН решили осмотреть пакет с порошком и увидели там кристаллы вещества белого цвета. Это вызвало подозрение, что в пюре добавили наркотики.

В шоколадке пытались передать телефон в ростовское СИЗО №5
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На место происшествия вызвали оперативников. Сейчас правоохранительные органы заняты расследованием инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого заключенному в Ростове попытались передать мобильные телефоны в подошве ботинка.

Ранее конвоир в Ростове передал заключенному наркотики прямо в здании суда.

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