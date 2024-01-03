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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Половину затрат на оплату ЖКХ компенсируют семьям участников СВО власти в Ростовской области

Семьям участников СВО компенсируют расходы на оплату ЖКХ в Ростовской области

3 января 2024, 11:46
Фото: 1MI
Половину затрат на оплату ЖКХ компенсируют семьям участников СВО власти в Ростовской области
Половину затрат на оплату ЖКХ компенсируют семьям участников СВО власти в Ростовской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Бюджет Ростовской области будет компенсировать половину затрат на оплату услуг ЖКХ для семей участников СВО. Это же касается и затрат на оплату жилья и взносов на капитальный ремонт.

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Такая мера поддержки вступила в силу с 1 января и будет действовать до конца года. Воспользоваться ее могут семьи мобилизованных, военнослужащих на контракте и добровольцев.

На днях Ростовская область передала в зону СВО грузы на 1, 3 миллиарда рублей.

Ранее Минобороны раскрыло число добровольцев из Ростовской области в отряде БАРС.

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