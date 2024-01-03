Семьям участников СВО компенсируют расходы на оплату ЖКХ в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Бюджет Ростовской области будет компенсировать половину затрат на оплату услуг ЖКХ для семей участников СВО. Это же касается и затрат на оплату жилья и взносов на капитальный ремонт.
Такая мера поддержки вступила в силу с 1 января и будет действовать до конца года. Воспользоваться ее могут семьи мобилизованных, военнослужащих на контракте и добровольцев.
На днях Ростовская область передала в зону СВО грузы на 1, 3 миллиарда рублей.
Ранее Минобороны раскрыло число добровольцев из Ростовской области в отряде БАРС.