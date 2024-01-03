Стало известно, какие законы вступают в силу в Ростовской области с января

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
С начала 2024 года в Ростовской области на 18,5% увеличен размер минимальной оплаты труда. Сейчас он составляет 19 242 рубля.
Вырастут на 7,5% и пенсии неработающих пенсионеров. Так, стоимость одного пенсионного коэффициента увеличилась со 129,46 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии повышен с 7567,33 рубля до 8134,88 рубля. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит 23 449 рублей.
Также с 1 января 2024 года единовременную выплату в 100 тысяч рублей получат семьи, где дети получили ранение из-за спецоперации. Речь идет о несовершеннолетних на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также в регионах, близких к зоне боевых действий. К таковым относится и Ростовская область. Деньги сможет получить один из родителей или сам ребенок, если на момент выплаты ему уже исполнится 18 лет.
Увеличатся на 4,5% и выплаты военнослужащим и силовикам. Индексация распространится на военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников Росгвардии и ФСИН и некоторых других.
Ранее сообщалось, что ростовчане смогут бесплатно переводить до 30 миллионов рублей между счетами в разных банках.