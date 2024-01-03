Стало известно, какие законы вступают в силу в Ростовской области с января

Также с 1 января 2024 года единовременную выплату в 100 тысяч рублей получат семьи, где дети получили ранение из-за спецоперации. Речь идет о несовершеннолетних на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также в регионах, близких к зоне боевых действий. К таковым относится и Ростовская область. Деньги сможет получить один из родителей или сам ребенок, если на момент выплаты ему уже исполнится 18 лет.