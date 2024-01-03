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Главные новости Ростовской области 3 января

В Ростовской области гибнут из-за стиральной машинки и подсчитывают рост цен на яйца

3 января 2024, 14:46
Фото: rostovgazeta.ru
Главные новости Ростовской области 3 января
Стиральная машинка стала причиной пожара в Ростове, тем временем Ростовская область вошла в топ-10 среди субъектов РФ по росту цен на яйца, а к дому матери-героини после жалобы восстановили дорогу.

Топ по росту цен

Ростовская область заняла десятое место в рейтинге субъектов РФ по росту цен на яйца. За 11 месяцев 2023 года они подорожали в регионе на 54,13%. В целом по России рост цен составил 36%.

Первое место в рейтинге отошло Крыму, там яйца подорожали на 68,11%. Вторую и третью строчки заняли Пензенская и Псковская области, там индексация цен составила 60,94% и 58,58% соответственно.

Медленнее всего яйца поднимались в цене в Магаданской области и Камчатском крае. Инфляция там не превысила и трех процентов.

Ростовская область вошла топ-10 регионов страны по росту цен на яйца
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Трагедия из-за стиральной машинки

В управлении по делам ГО и ЧС Ростова рассказали о пожаре, произошедшем на днях в частном доме на улице Немировича-Данченко. Там загорелась стиральная машинка. Инцидент произошел из-за несоблюдения мер пожарной безопасности.

Происшествие унесло жизнь женщины. Еще четыре человека, в их числе двое детей, пострадали.

В управлении по делам ГО и ЧС предостерегли, что зачастую причиной пожаров становится неисправность электропроводок, а потому ростовчанам стоит быть осторожнее.

Из-за стиральной машины один человек погиб и четверо пострадали в Ростове
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Восстановленная дорога для матери-героини

«АиФ» сообщил, что в Ростовской области к дому первой в регионе матери-героини Лии Безкоровайной отремонтировали дорогу. На это власти выделили 17,3 миллиона рублей.

Дом женщины находится в селе Вареновка на улице Советской. Там живут и 14 ее детей. Безкоровайная жаловалась еще в сентябре 2023 года, что ее дети вынуждены добираться в школе по бездорожью.

В октябре начались работы по восстановлению асфальтового покрытия. Завершить их обещали в апреле, однако подрядчик справился с задачей раньше оговоренного срока.

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