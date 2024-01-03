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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Эстафету добрых дел объявят в Ростовской области

Власти Ростовской области заставят местных жителей совершать добрые дела

3 января 2024, 08:16
Фото: Midjourney
Эстафету добрых дел объявят в Ростовской области
Эстафету добрых дел объявят в Ростовской области, сообщили в правительстве региона.

В регионе создали оргкомитет по проведению Года добрых дел. Власти рассматривают сотни предложения для проведения мероприятий этой тематики.

Они добавляют, что основная задача Года — вовлечь максимальное количество местных жителей «в добрые дела».

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Например, будет создана эстафета добрых дел. В сети появится счетчик, где каждый расскажет о совершенном им добром поступке.

О том, что 2024 год станет Годом добрых дел, губернатор объявил месяц назад. Тогда подписчики главы региона в социальных сетях призвали его наградить отличившихся волонтеров.

Ранее доноров в Ростовской области пригласили сдать кровь с Дедом Морозом и Снегурочкой.

До этого сообщалось, что в Ростовской области 670 сирот обрели новую семью.

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