Власти Ростовской области заставят местных жителей совершать добрые дела

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В регионе создали оргкомитет по проведению Года добрых дел. Власти рассматривают сотни предложения для проведения мероприятий этой тематики.
Они добавляют, что основная задача Года — вовлечь максимальное количество местных жителей «в добрые дела».
Например, будет создана эстафета добрых дел. В сети появится счетчик, где каждый расскажет о совершенном им добром поступке.
О том, что 2024 год станет Годом добрых дел, губернатор объявил месяц назад. Тогда подписчики главы региона в социальных сетях призвали его наградить отличившихся волонтеров.
Ранее доноров в Ростовской области пригласили сдать кровь с Дедом Морозом и Снегурочкой.
До этого сообщалось, что в Ростовской области 670 сирот обрели новую семью.