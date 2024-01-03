Вся в черном: ростовчанка Аллегрова вышла на сцену впервые после долгого перерыва

После длительного отсутствия на сцену вернулась Ирина Аллегрова. Она представила на «Песне года» новую композицию. Перед ее исполнением она заявила: «Сегодня героями становятся наши любимые! Кто-то домой возвращается, кто-то…». Сама песня была посвящена утрате близкого человека.