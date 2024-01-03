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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Ирина Аллегрова

Вся в черном: ростовчанка Аллегрова вышла на сцену впервые после долгого перерыва

3 января 2024, 06:03
Фото: Telegram-канал Ирины Аллегровой
Ирина Аллегрова

Ростовчанка Ирина Аллегрова вышла на сцену впервые после долгого перерыва

Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Аллегрова вышла на сцену «Песни года» с песней о смерти, выступление опубликовано в официальном Telegram-канале артистки.

После длительного отсутствия на сцену вернулась Ирина Аллегрова. Она представила на «Песне года» новую композицию. Перед ее исполнением она заявила: «Сегодня героями становятся наши любимые! Кто-то домой возвращается, кто-то…». Сама песня была посвящена утрате близкого человека.

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Аллегрова была одета во все черное. После выступления поклонники артистки завалили ее букетами цветов.

Ранее сообщалось, что ростовчанка Аллегрова берет за концерт более десяти миллионов рублей.

До этого эксперт рассказал, сколько Ирина Аллегрова потратила на пластические операции.

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