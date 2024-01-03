Новая заправка для электромобилей появилась в центре Ростова

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В Ростове на пересечении улицы Красноармейской с Ворошиловским проспектом установили новую заправочную станцию для электромобилей Punkt E. Владельцы электрокаров могут воспользоваться станцией с помощью приложения на телефоне.
Сами водители об опыте использования новой заправочной станции пока не сообщали. В социальных сетях ее установку одобрили, однако высказали опасения, что урон ей могут нанести вандалы.
Напомним, электрокары могли бесплатно ездить по М-4 «Дон» в Ростовской области в 2023 году. Продлят ли льготу для них на 2024 год, пока не сообщается.