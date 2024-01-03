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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

На Красноармейской улице в центре Ростова установили заправку для электрокаров

Новая заправка для электромобилей появилась в центре Ростова

3 января 2024, 12:14
Фото: Telegram-канал «Ростов №1»
На Красноармейской улице в центре Ростова установили заправку для электрокаров
На Красноармейской улице в центре Ростова установили заправку для электрокаров, сообщили в социальных сетях горожане.

В Ростове на пересечении улицы Красноармейской с Ворошиловским проспектом установили новую заправочную станцию для электромобилей Punkt E. Владельцы электрокаров могут воспользоваться станцией с помощью приложения на телефоне.

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Сами водители об опыте использования новой заправочной станции пока не сообщали. В социальных сетях ее установку одобрили, однако высказали опасения, что урон ей могут нанести вандалы.

Напомним, электрокары могли бесплатно ездить по М-4 «Дон» в Ростовской области в 2023 году. Продлят ли льготу для них на 2024 год, пока не сообщается.

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