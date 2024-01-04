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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

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Updated Сегодня, 14:47

СК возбудил дело из-за нападения мигранта на подростка в Ростовской области

Бастрыкин вмешался в дело о нападении мигранта на подростка в Ростовской области

4 января 2024, 14:45
Фото: 1MI
СК возбудил дело из-за нападения мигранта на подростка в Ростовской области
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигранта на подростка в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

В Следственном комитете уголовное дело возбудили по факту избиения мигрантом подростка в поселке Красный в Аксайском районе. Ведомство упомянуло, что этому предшествовал конфликт местных жителей с мигрантами и противоправные действия со стороны последних.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

В Аксайском районе устроили стихийный митинг из-за избиения подростка мигрантом
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«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СК.

Напомним, о нападении мигранта на подростка в Аксайском районе сообщили активисты «Русской общины». RostovGazeta подробно рассказала об их версии событий в поселке Красный.

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