Бастрыкин вмешался в дело о нападении мигранта на подростка в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В Следственном комитете уголовное дело возбудили по факту избиения мигрантом подростка в поселке Красный в Аксайском районе. Ведомство упомянуло, что этому предшествовал конфликт местных жителей с мигрантами и противоправные действия со стороны последних.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СК.
Напомним, о нападении мигранта на подростка в Аксайском районе сообщили активисты «Русской общины». RostovGazeta подробно рассказала об их версии событий в поселке Красный.