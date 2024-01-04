Бил озноб, чашку не могла держать: ростовчанка рассказала, как болела опасным вирусом

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В начале ноября 2023 года появились сообщения о росте в России числа заболевших гриппом А (H3N2), который и получил название гонконгский. К концу ноября первые случаи были зафиксированы в Ростовской области.
Ростовчанка рассказала, что скорее всего она и ее семья заразились гриппом на детском утреннике прямо накануне празднования Нового года.
«31 декабря у мужа началась ломота во всем теле и очень сильно заболело горло. Затем температура поднялась до 38 градусов», — сообщила она.
По ее словам, следом подобные симптомы появились у сына. При этом у самой женщины первые признаки заболевания появились только на третий день. «Бил сильный озноб, что даже чашку не могла держать», — рассказала девушка.
«Температуру сбивали жаропонижающими. Где-то на третьи сутки она спала. Однако меня начал мучать сильный кашель и насморк», — сообщила она.
Ростовчанка добавила, что давно уже так сильно не болела ОРВИ. Она призналась, что в этом году не стала делать прививку от гриппа, о чем сильно жалеет.
«Ребенку сделали прививку от гриппа. Он ее очень хорошо перенес. И на поправку пошел раньше нас с мужем. У него не было такого тяжелого кашля, как у меня», — рассказала ростовчанка.
Владимир Высоцкий трижды в своих стихах упоминал гонконгский грипп. Все потому, что это была одна из сильнейших послевоенных эпидемий.
Первые случаи этого вируса были зафиксированы летом 1968 году в Гонконге. Он очень быстро распространился среди населения. Уже в 1969 году грипп добрался до СССР.
По всему миру в то время прокатились две волны гонконгского гриппа, унесшего по разным оценкам от 1 до 4 миллионов человек.
Ранее стало известно, что в Ростовской области в четыре раза выросло количество случаев заболевания гриппом из-за отказа от прививок. Так, в последнюю неделю прошлого года число заболевших гриппом А увеличилось до 250.