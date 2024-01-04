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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

На новогодних праздниках людям сложнее бороться с перееданием

Чиновники посоветовали ростовчанам, как меньше есть на праздниках

4 января 2024, 09:22
Фото: pxhere.com
На новогодних праздниках людям сложнее бороться с перееданием
На новогодних праздниках людям сложнее бороться с перееданием, рассказали в Минздраве Ростовской области.

Чиновники Минздрава озаботились перееданием жителей Ростовской области на новогодних каникулах. Они заявили, что часто люди путают эмоциональный голод с физическим. К тому же большинство пациентов с избыточной массой тела склонны к расстройствам пищевого поведения. Иногда для борьбы с перееданием нужно подключать не только диетолога, но и психотерапевта.

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Врачи напомнили, что физиологический голод наступает постепенно, через несколько часов после последнего приема пищи. Эмоциональный же голод возникает внезапно и к определенным видам пищи, зачастую к углеводной или жирной.

Чтобы не поддаваться эмоциональному голоду, специалисты посоветовали ростовчанам отвлечься, например, посмотреть фильм, почитать книгу или принять ванну, а также делать более сбалансированными основные приемы пищи.

Ранее чиновники Минздрава попросили ростовчан не пить на Новый год, чтобы не стать агрессивнее.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Новый год#Праздник#Донской Минздрав
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