Чиновники посоветовали ростовчанам, как меньше есть на праздниках

Чиновники Минздрава озаботились перееданием жителей Ростовской области на новогодних каникулах. Они заявили, что часто люди путают эмоциональный голод с физическим. К тому же большинство пациентов с избыточной массой тела склонны к расстройствам пищевого поведения. Иногда для борьбы с перееданием нужно подключать не только диетолога, но и психотерапевта.