Чиновники посоветовали ростовчанам, как меньше есть на праздниках

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Чиновники Минздрава озаботились перееданием жителей Ростовской области на новогодних каникулах. Они заявили, что часто люди путают эмоциональный голод с физическим. К тому же большинство пациентов с избыточной массой тела склонны к расстройствам пищевого поведения. Иногда для борьбы с перееданием нужно подключать не только диетолога, но и психотерапевта.
Врачи напомнили, что физиологический голод наступает постепенно, через несколько часов после последнего приема пищи. Эмоциональный же голод возникает внезапно и к определенным видам пищи, зачастую к углеводной или жирной.
Чтобы не поддаваться эмоциональному голоду, специалисты посоветовали ростовчанам отвлечься, например, посмотреть фильм, почитать книгу или принять ванну, а также делать более сбалансированными основные приемы пищи.
Ранее чиновники Минздрава попросили ростовчан не пить на Новый год, чтобы не стать агрессивнее.