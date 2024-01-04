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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Донских раков признали кулинарной визитной карточкой Ростова

Донских раков в России любят больше, чем кубанскую барабулю

4 января 2024, 07:28
Фото: rostovgazeta.ru
Донских раков признали кулинарной визитной карточкой Ростова

Донских раков признали кулинарной визитной карточкой Ростова

Раки Ростовской области попали в десятку самых популярных блюд — визитных карточек регионов, сообщает Tutu.

Донские раки заняли второе почетное место в рейтинге. Их обошли только эчпочмаки из Татарстана.

В сообщении сервиса сказано, что в донской столице туристы непременно должны попробовать донских раков, которых, согласно местным легендам, даже поставляли в рестораны Парижа. А раки, обитающие в реке Маныч, притоке Дона, считаются особым деликатесом.

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На третьем месте оказались пермские жареные пирожки — посикунчики. Также в первую пятерку вошли: башкирский бешбармак и адыгейский сыр.

В топ-10 также попала барабуля из Краснодарского края. Только она оказалась в самом конце рейтинга.

Ранее Ростовская области замкнула топ-10 регионов, где отмечается самый быстрый рост цен на куриные яйца. Так, за 11 месяцев стоимость яиц в донском регионе выросла более чем на 50%.

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