Донских раков в России любят больше, чем кубанскую барабулю

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Донские раки заняли второе почетное место в рейтинге. Их обошли только эчпочмаки из Татарстана.
В сообщении сервиса сказано, что в донской столице туристы непременно должны попробовать донских раков, которых, согласно местным легендам, даже поставляли в рестораны Парижа. А раки, обитающие в реке Маныч, притоке Дона, считаются особым деликатесом.
На третьем месте оказались пермские жареные пирожки — посикунчики. Также в первую пятерку вошли: башкирский бешбармак и адыгейский сыр.
В топ-10 также попала барабуля из Краснодарского края. Только она оказалась в самом конце рейтинга.
Ранее Ростовская области замкнула топ-10 регионов, где отмечается самый быстрый рост цен на куриные яйца. Так, за 11 месяцев стоимость яиц в донском регионе выросла более чем на 50%.