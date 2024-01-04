Два водителя погибли, столкнувшись на встречной полосе в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:54
Минувшим вечером авария произошла на дороге «Усьмань — Веселый — Сальск». 28-летний водитель Honda Civic выехал на встречную полосу, где влетел в ВАЗ 21250 под управлением 65-летнего водителя.
Машины от удара отбросило в разные стороны. Сейчас они скорее напоминают груду покореженного металла. От полученных травм оба водителя скончались на месте.
Сейчас расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.
В Госавтоинспекции призвали водителей быть осторожнее и не совершать рискованных маневров, не удостоверившись в их безопасности.
Накануне годовалый малыш погиб в аварии с опрокидыванием авто в Ростовской области.