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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Два человека погибли в результате ДТП в Ростовской области

Два водителя погибли, столкнувшись на встречной полосе в Ростовской области

4 января 2024, 08:54
Фото: ГИБДД
Два человека погибли в результате ДТП в Ростовской области
Два человека погибли в результате ДТП в Ростовской области, подробностями аварии поделились в управлении ГИБДД.

Минувшим вечером авария произошла на дороге «Усьмань — Веселый — Сальск». 28-летний водитель Honda Civic выехал на встречную полосу, где влетел в ВАЗ 21250 под управлением 65-летнего водителя.

Машины от удара отбросило в разные стороны. Сейчас они скорее напоминают груду покореженного металла. От полученных травм оба водителя скончались на месте.

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Сейчас расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

В Госавтоинспекции призвали водителей быть осторожнее и не совершать рискованных маневров, не удостоверившись в их безопасности.

Накануне годовалый малыш погиб в аварии с опрокидыванием авто в Ростовской области.

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