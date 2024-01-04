Глава МИД Польши призвал сделать Ростов возможной целью для ракет ВСУ

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на атаки, произведенные ВС РФ, по украинским городам. Он заявил, что Западу необходимо отправить ВСУ ракеты большой дальности, чтобы они наносили удары по стратегическим объектам в России.
Сикорский призвал уничтожать пусковые комплексы и командные центры на российских территориях, а также усилить санкции в отношении РФ.
Ранее министерство обороны России рассказало о добровольцах из Ростовской области в отряде БАРС.
До этого ростовский депутат Александр Бородай высказался о целях спецоперации.
Также стало известно, кто вошел в топ регионов по выплатам участникам спецоперации.