Глава МИД Польши призвал сделать Ростов возможной целью для ракет ВСУ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на атаки, произведенные ВС РФ, по украинским городам. Он заявил, что Западу необходимо отправить ВСУ ракеты большой дальности, чтобы они наносили удары по стратегическим объектам в России.