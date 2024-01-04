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Депутат Александр Хинштейн

Хинштейн: Росгвардия проверит мигрантов, угрожавшим жителям Ростовской области

4 января 2024, 17:29
Фото: wikipedia.org
Депутат Александр Хинштейн
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о безнаказанности мигрантов в конфликте с местными жителями в поселке Красный Ростовской области, свою позицию он изложил в посте в Telegram-канале.

Депутат Александр Хинштейн вмешался в историю с избиением подростка мигрантом в Ростовской области. Громкий скандал прогремел в поселке Красный Аксайского района. После избиения иностранец угрожал местным жителям, что вместе с другими мигрантами устроит расправу.

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Хинштейн заявил, что иностранцы ведут себя таким образом, потому что чувствуют безнаказанность.

«Верят, что диаспора договорится и „отобьёт“ их, а полиция не вмешается. Нам нужно сделать всё, чтоб это чувство безнаказанности у них пропало», — говорит депутат.

Он призвал выяснить, какое гражданство имел нападавший.

«Если по рождению — судить со всей строгостью. Если приобретенное — судить по всей строгости и лишать гражданства», — пишет Хинштейн.

Он заявил, что уже подключил к разбирательствам Росгвардию.

Ранее в «Русской Общине» подробно рассказали, как мигранты угрожали жителям поселка Красный.

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