Хинштейн: Росгвардия проверит мигрантов, угрожавшим жителям Ростовской области

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Депутат Александр Хинштейн вмешался в историю с избиением подростка мигрантом в Ростовской области. Громкий скандал прогремел в поселке Красный Аксайского района. После избиения иностранец угрожал местным жителям, что вместе с другими мигрантами устроит расправу.
Хинштейн заявил, что иностранцы ведут себя таким образом, потому что чувствуют безнаказанность.
«Верят, что диаспора договорится и „отобьёт“ их, а полиция не вмешается. Нам нужно сделать всё, чтоб это чувство безнаказанности у них пропало», — говорит депутат.
Он призвал выяснить, какое гражданство имел нападавший.
«Если по рождению — судить со всей строгостью. Если приобретенное — судить по всей строгости и лишать гражданства», — пишет Хинштейн.
Он заявил, что уже подключил к разбирательствам Росгвардию.
Ранее в «Русской Общине» подробно рассказали, как мигранты угрожали жителям поселка Красный.