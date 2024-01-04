Мертвым нашли сына начальника склада БПЛА в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Трагический инцидент произошел в Новочеркасске. Там покончил с собой 13-летний сына начальника склада БПЛА. Труп ребенка нашел сам родитель, когда не дозвался его на завтрак. Тело мальчика лежало у него в комнате.
Причины гибели подростка выясняют следственные органы. Известно, что он воспитывался в полной семье военнослужащих.
Официальной информации о расследовании гибели мальчика пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее труп 17-летнего подростка обнаружили на остановке в Ростовской области. Обстоятельства его гибели также неизвестны. Знакомые рассказывали, что молодой человек был жизнерадостным и не рассказывал о суицидальных мыслях.