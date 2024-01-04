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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Сын начальника склада БПЛА в Ростовской области покончил собой

Мертвым нашли сына начальника склада БПЛА в Ростовской области

4 января 2024, 17:05
Фото: Midjourney
Сын начальника склада БПЛА в Ростовской области покончил собой
В Ростовской области 13-летнего сына начальника склада БПЛА нашли мертвым дома, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал «Че по Ростову».

Трагический инцидент произошел в Новочеркасске. Там покончил с собой 13-летний сына начальника склада БПЛА. Труп ребенка нашел сам родитель, когда не дозвался его на завтрак. Тело мальчика лежало у него в комнате.

Причины гибели подростка выясняют следственные органы. Известно, что он воспитывался в полной семье военнослужащих.

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Официальной информации о расследовании гибели мальчика пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее труп 17-летнего подростка обнаружили на остановке в Ростовской области. Обстоятельства его гибели также неизвестны. Знакомые рассказывали, что молодой человек был жизнерадостным и не рассказывал о суицидальных мыслях.

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