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Updated Сегодня, 09:07

МИД Франции: Ракетные удары Украины по Белгороду — законная оборона

МИД Франции: Ракетные удары Украины по Белгороду — законная оборона

4 января 2024, 09:07
Фото: 1MI
В Министерстве иностранных дел Франции отказали осудить ракетные удары Украины по Белгороду, жертвами которых стали 25 человек, заявив, что это законная оборона.

РИА Новости пишет, что в рамках ежедневного брифинга представители средств массовой информации обратились к внешнеполитическому ведомству с просьбой обозначить позицию Парижа относительно ракетных ударов Украины по Белгороду с использованием запрещенных кассетных боеприпасов.

Однако в МИД Франции этот вопрос проигнорировали и заявили, что Украина «осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН».

Днем 30 декабря ВСУ насле по Белгороду ракетный удар. По данным Министерства обороны России, ВСУ применили ракеты «Ольха» с кассетной частью., а также чешскую РСЗО Vampire. Большая часть ракет была перехвачена средствами РВО, однако несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.

По заявлению ведомства, ВСУ совершили обстрел Белгорода, чтобы отвлечь внимание от поражений в зоне боестолкновения и спровоцировать армию Российской Федерации на подобные действия.

В соответствии с последними данными, жертвами украинской атаки стали 25 человек, среди которых 5 детей. Ранения получили свыше 100 человек.

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