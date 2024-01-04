МИД Франции: Ракетные удары Украины по Белгороду — законная оборона

Днем 30 декабря ВСУ насле по Белгороду ракетный удар. По данным Министерства обороны России, ВСУ применили ракеты «Ольха» с кассетной частью., а также чешскую РСЗО Vampire. Большая часть ракет была перехвачена средствами РВО, однако несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.