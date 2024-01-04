Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
РИА Новости пишет, что в рамках ежедневного брифинга представители средств массовой информации обратились к внешнеполитическому ведомству с просьбой обозначить позицию Парижа относительно ракетных ударов Украины по Белгороду с использованием запрещенных кассетных боеприпасов.
Однако в МИД Франции этот вопрос проигнорировали и заявили, что Украина «осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН».
Днем 30 декабря ВСУ насле по Белгороду ракетный удар. По данным Министерства обороны России, ВСУ применили ракеты «Ольха» с кассетной частью., а также чешскую РСЗО Vampire. Большая часть ракет была перехвачена средствами РВО, однако несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
По заявлению ведомства, ВСУ совершили обстрел Белгорода, чтобы отвлечь внимание от поражений в зоне боестолкновения и спровоцировать армию Российской Федерации на подобные действия.
В соответствии с последними данными, жертвами украинской атаки стали 25 человек, среди которых 5 детей. Ранения получили свыше 100 человек.