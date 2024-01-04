Мужчина пытался спрыгнуть с Ворошиловского моста в Ростове

Минувшей ночью сотрудники ГИБДД в Ростове спасли парня, решившего спрыгнуть с Ворошиловского моста. Молодой человек уже висел на руках и собирался отпустить их. Инспекторы выбежали из патрульного авто, пролезли через ограждение, схватили мужчину за руки и одежду и начали поднимать его.