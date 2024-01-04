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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В Ростове полицейские спасли молодого мужчину от гибели,

Мужчина пытался спрыгнуть с Ворошиловского моста в Ростове

4 января 2024, 13:34
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове полицейские спасли молодого мужчину от гибели,
В Ростове полицейские спасли молодого мужчину от гибели, рассказали в МВД региона.

Минувшей ночью сотрудники ГИБДД в Ростове спасли парня, решившего спрыгнуть с Ворошиловского моста. Молодой человек уже висел на руках и собирался отпустить их. Инспекторы выбежали из патрульного авто, пролезли через ограждение, схватили мужчину за руки и одежду и начали поднимать его.

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«Вытащив гражданина наполовину, полицейские пристегнули его наручниками, чтобы исключить возможность падения вниз и обхватив за туловище, переместили его на мост», — рассказали в полиции.

Позже молодого человека передали медикам для оказания психологической помощи.

Ранее под окнами ЖК «Белый ангел» в центре Ростова обнаружили труп девушки. Она выпала из окна высотки и разбилась.

До этого у Ворошиловского моста обнаружили труп мужчины, сорвавшегося вниз.

Также сообщалось, что запертый в квартире в Волгодонске мужчина погиб, пытаясь спуститься на простыне.

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