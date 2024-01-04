Мужчина пытался спрыгнуть с Ворошиловского моста в Ростове

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Минувшей ночью сотрудники ГИБДД в Ростове спасли парня, решившего спрыгнуть с Ворошиловского моста. Молодой человек уже висел на руках и собирался отпустить их. Инспекторы выбежали из патрульного авто, пролезли через ограждение, схватили мужчину за руки и одежду и начали поднимать его.
«Вытащив гражданина наполовину, полицейские пристегнули его наручниками, чтобы исключить возможность падения вниз и обхватив за туловище, переместили его на мост», — рассказали в полиции.
Позже молодого человека передали медикам для оказания психологической помощи.
Ранее под окнами ЖК «Белый ангел» в центре Ростова обнаружили труп девушки. Она выпала из окна высотки и разбилась.
До этого у Ворошиловского моста обнаружили труп мужчины, сорвавшегося вниз.
Также сообщалось, что запертый в квартире в Волгодонске мужчина погиб, пытаясь спуститься на простыне.