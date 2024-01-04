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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Временная организация движения введена на М-4 «Дон» из-за оползней

Организацию движения машин изменили на М-4 «Дон» из-за оползней

4 января 2024, 10:43
Фото: Midjourney
Временная организация движения введена на М-4 «Дон» из-за оползней
Временная организация движения введена на М-4 «Дон» из-за оползней, сообщил «Автодор».

На 1491-м километре трассы М-4 «Дон» активизировались оползневые процессы. Этот участок дороги приходится на Краснодарский край. Сейчас там частично разрушено асфальтовое покрытие. Под Геленджиком участок федеральной трассы просто обвалился.

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Водителей в Ростовской области, следующих на Кубань, предупредили, что на участке введена временная схема организации движения. Автомобилистам стоит быть внимательнее и не превышать скорость.

Ранее «Автодор» предупредил о пробках на М-4 «Дон» из-за снегопадов.

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#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Погода#Транспорт#Краснодарский край#Происшествия
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