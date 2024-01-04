Организацию движения машин изменили на М-4 «Дон» из-за оползней

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
На 1491-м километре трассы М-4 «Дон» активизировались оползневые процессы. Этот участок дороги приходится на Краснодарский край. Сейчас там частично разрушено асфальтовое покрытие. Под Геленджиком участок федеральной трассы просто обвалился.
Водителей в Ростовской области, следующих на Кубань, предупредили, что на участке введена временная схема организации движения. Автомобилистам стоит быть внимательнее и не превышать скорость.
Ранее «Автодор» предупредил о пробках на М-4 «Дон» из-за снегопадов.