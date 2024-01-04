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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Пожары, аварии, роды и марафон: как начался новый год в Ростовской области

Пожары, аварии, роды и марафон: как начался новый год в Ростовской области

4 января 2024, 11:57
Фото: 1MI
Пожары, аварии, роды и марафон: как начался новый год в Ростовской области

Как начался новый год в Ростовской области

За первые три дня нового года в Ростовской области произошло больше 30 пожаров, несколько смертельных ДТП и рейд по поиску нелегальных мигрантов, RostovGazeta собрала основные события.

Без салютов никак

С начала декабря в Ростовской области ввели запрет на использование петард, запуск салютов и фейерверков. Он действует до весны и распространялся в том числе и на новогоднюю ночь. Чиновники просили местных жителей не пренебрегать запретом и отказаться от запуска салютов.

Однако после боя курантов туманное небо Ростова озарили тысячи салютов. Звуки взрывов фейерверков были слышны во всех районах города. Пускали салюты даже на Театральной площади.

Нарушение запрета власти никак не комментировали. В МВД информации о составленных протоколах после запуска салютов также не предоставили.

Тысячи фейерверков запустили в небо Ростова в Новый год, несмотря на запрет
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Меньше обращений к врачам

Власти, подводя итоги новогодней ночи, заявили, что ростовчане на 7% реже стали обращаться к врачам 31 декабря в сравнении с данными прошлого года. Чиновники заявили, что не поступило ни одного сигнала о травмировании людей из-за использования петард и салютов. Для сравнения в прошлом году как минимум одна ростовчанка осталась без руки из-за неосторожного обращения с пиротехникой.

Также в администрации города заверили, что все экстренные и коммунальные службы отработали в новогоднюю ночь в штатном режиме.

Экстренные и коммунальные службы отработали в новогоднюю ночь в штатном режимеЭкстренные и коммунальные службы отработали в новогоднюю ночь в штатном режиме
Экстренные и коммунальные службы отработали в новогоднюю ночь в штатном режиме
Фото: 1MI
Ростовчане стали реже обращаться за помощью врачей в новогоднюю ночь
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Утренний забег

Первый день нового года в Ростове начался с традиционного забега. Он стартовал от парка Горького до Публичной библиотеки. В нем приняли участие около двух сотен горожан. Общая протяженность маршрута составляет четыре километра.

Многие участники пришли на забег в необычных нарядах. Например, увидеть на мероприятии можно было клоунов, мимов, Деда Мороза со Снегурочкой, динозавра и даже две банки безалкогольного пива.

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Смертельные ДТП

В первый день нового года в Ростовской области произошли шесть ДТП. Они унесли жизни восьми человек, еще 11 пострадали. В последующие дни произошли еще несколько смертельных аварий, в числе погибших оказался и годовалый малыш.

В ГИБДД региона отметили, что число аварий традиционно увеличивается с наступлением праздников. Водителей призвали к осторожности и соблюдению правил дорожного движения.

Годовалый малыш погиб в аварии с опрокидыванием авто в Ростовской областиГодовалый малыш погиб в аварии с опрокидыванием авто в Ростовской области
Годовалый малыш погиб в аварии с опрокидыванием авто в Ростовской области
Фото: 1MI
Сразу два смертельных ДТП произошли в Миллеровском районе 1 января
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Десятки пожаров

В управлении МЧС Ростовской области рассказали, что за первые дни наступившего года совершили 104 выезда на различные происшествия, 30 из них — это пожары.

Другие инциденты связаны с дорожными авариями, помощью населению и так далее. Эвакуировать и спасти сотрудники МЧС смогли 52 человека.

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Облава на нелегальных мигрантов

2 января сотрудники ФСБ и полиции провели рейд по поиску нелегальных мигрантов в Аксайском районе Ростовской области. Силовики нагрянули в один из логистических центров.

Там они проверили документы у 600 сотрудников коммерческой организации. Выяснилось, что 23 из них являются нелегальными мигрантами. Сейчас они задержаны для дальнейших разбирательств.

При этом двое из нелегалов оказали сотрудникам правоохранительных органов сопротивление. На них составили протокол за неповиновение законным требованиям представителя власти.

Облаву на несколько сотен мигрантов организовали силовики в Ростовской областиОблаву на несколько сотен мигрантов организовали силовики в Ростовской области
Облаву на несколько сотен мигрантов организовали силовики в Ростовской области
Фото: 1MI
Облаву на несколько сотен мигрантов организовали силовики в Ростовской области
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Рожденные в Новый год

Губернатор Василий Голубев сообщил, что 1 января в Ростовской области на свет появились 87 малышей. Всего же в регионе в 2023 году родились 32,5 тысячи детей.

Глава региона добавил, что 330 из новорожденных в прошлом году это двойняшки. Также в Ростовской области в 2023 году родились пять троен и одна четверня.

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