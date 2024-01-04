Пожары, аварии, роды и марафон: как начался новый год в Ростовской области

Власти, подводя итоги новогодней ночи, заявили, что ростовчане на 7% реже стали обращаться к врачам 31 декабря в сравнении с данными прошлого года. Чиновники заявили, что не поступило ни одного сигнала о травмировании людей из-за использования петард и салютов. Для сравнения в прошлом году как минимум одна ростовчанка осталась без руки из-за неосторожного обращения с пиротехникой.