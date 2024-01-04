Роскошь на колесах: пять самых дорогих машин Ростовской области

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
Напомним, в декабре стало известно, что только одна из восьми семей в Ростовской области может позволить себе автокредит. С введением санкций личные автомобили стали предметом настоящей роскоши, однако есть и те дончане, кого абсолютно не беспокоит вопрос стоимости своего транспорта, а также большие расходы на содержание или ремонт автомобиля.
В Ростовской области в настоящий момент продаются несколько десятков тысяч автомобилей, и RostovGazeta решила подготовить подборку самых дорогих из них.
Безусловным лидером рейтинга стал автомобиль ГАЗ-13 «Чайка», несмотря на то, что его выпустили 53 года назад, транспортное средство находится в безупречном состоянии. Экстерьер автомобиля оставили прежним, зато интерьер изменили в соответствие с требованиями времени: салон «Чайки» обтянули белой кожей, установили кондиционеры, стереосистему, сенсорные экраны.
По словам продавца, автомобиль изготовили по индивидуальному заказу и оборудовали японским «сердцем». Винтажный автомобиль с пробегом около 61,3 тысячи километров оценили в 75 миллионов рублей.
Второе место в рейтинге занял автомобиль Toyota Corolla 1985 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров. Белый автомобиль редкой комплектации можно «посмотреть» в Чалтыре в Мясниковском районе Ростовской области, продавец просит за него 35 миллионов рублей.
«Комплектация SR очень редкая, вся в оригинале. На сайте такую комплектацию А* не выдаёт», — рассказал автор объявления, добавив в описание информацию о том, что салон обит велюром.
Бронзу рейтинга завоевал продукт немецкого автомобильного бренда Mercedes-Benz S-класс поколения W223 2023 года выпуска.
Автомобиль стоит 31,89 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит современный автомобиль премиального класса с кожаным салоном, тремя большими сенсорными экранами, подставками для ног, подогревом сидений и парктроником.
Самым ярким участником рейтинга, занявшим четвертое место в списке дорогих автомобилей, стал Porsche 718 Spyder 2022 года выпуска. Ярко-синий спорткар приобрели у официального дилера, по словам владельца, этот автомобиль единственный в России. Серия выпуска этого авто составила всего 1000 единиц на весь мир.
За 25 миллионов рублей покупатель получит спорткар-кабриолет, способный разогнаться до 100 километров в час за четыре секунды, при этом его максимальная скорость составляет 288 километров в час.
Замыкает пятерку лидеров ближайший «родственник» предыдущего спорткара Porsche Cayenne Coupé Turbo GT стоимостью 23,45 миллиона рублей.
За два года с момента выпуска внедорожник «намотал» уже 8,4 тысячи километра пробега, но остался почти новым. Автомобиль окрашен в новый специальный цвет бренда — Arctic Grey, его салон обит гладкой кожей, а сама машина имеет хорошую комплектацию, включающую полный комплект подушек безопасности, различные датчики, климат-контроль и другие опции, обеспечивающие комфорт водителя.