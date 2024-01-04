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Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Роскошь на колесах: сколько стоят топ-5 самых дорогих машин Ростовской области

Роскошь на колесах: пять самых дорогих машин Ростовской области

4 января 2024, 04:59
Фото: 1MI
Роскошь на колесах: сколько стоят топ-5 самых дорогих машин Ростовской области
В Ростовской области на продажу выставили элитные автомобили стоимостью от 23,4 до 75 миллионов рублей, сведения об этом появились на площадках бесплатных объявлений.

Напомним, в декабре стало известно, что только одна из восьми семей в Ростовской области может позволить себе автокредит. С введением санкций личные автомобили стали предметом настоящей роскоши, однако есть и те дончане, кого абсолютно не беспокоит вопрос стоимости своего транспорта, а также большие расходы на содержание или ремонт автомобиля.

В Ростовской области в настоящий момент продаются несколько десятков тысяч автомобилей, и RostovGazeta решила подготовить подборку самых дорогих из них.

Советская классика

Безусловным лидером рейтинга стал автомобиль ГАЗ-13 «Чайка», несмотря на то, что его выпустили 53 года назад, транспортное средство находится в безупречном состоянии. Экстерьер автомобиля оставили прежним, зато интерьер изменили в соответствие с требованиями времени: салон «Чайки» обтянули белой кожей, установили кондиционеры, стереосистему, сенсорные экраны.

По словам продавца, автомобиль изготовили по индивидуальному заказу и оборудовали японским «сердцем». Винтажный автомобиль с пробегом около 61,3 тысячи километров оценили в 75 миллионов рублей.

ГАЗ-13 «Чайка» с пробегом около 61,3 тысячи километров оценили в 75 миллионов рублей.ГАЗ-13 «Чайка» с пробегом около 61,3 тысячи километров оценили в 75 миллионов рублей.
ГАЗ-13 «Чайка» с пробегом около 61,3 тысячи километров оценили в 75 миллионов рублей.ГАЗ-13 «Чайка» с пробегом около 61,3 тысячи километров оценили в 75 миллионов рублей.
ГАЗ-13 «Чайка» с пробегом около 61,3 тысячи километров оценили в 75 миллионов рублей.ГАЗ-13 «Чайка» с пробегом около 61,3 тысячи километров оценили в 75 миллионов рублей.
ГАЗ-13 «Чайка» с пробегом около 61,3 тысячи километров оценили в 75 миллионов рублей.
Фото: авито.ру

Редкий японец

Второе место в рейтинге занял автомобиль Toyota Corolla 1985 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров. Белый автомобиль редкой комплектации можно «посмотреть» в Чалтыре в Мясниковском районе Ростовской области, продавец просит за него 35 миллионов рублей.

«Комплектация SR очень редкая, вся в оригинале. На сайте такую комплектацию А* не выдаёт», — рассказал автор объявления, добавив в описание информацию о том, что салон обит велюром.

Второе место в рейтинге занял автомобиль Toyota Corolla 1985 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров стоимостью 35 миллионов рублейВторое место в рейтинге занял автомобиль Toyota Corolla 1985 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров стоимостью 35 миллионов рублей
Второе место в рейтинге занял автомобиль Toyota Corolla 1985 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров стоимостью 35 миллионов рублейВторое место в рейтинге занял автомобиль Toyota Corolla 1985 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров стоимостью 35 миллионов рублей
Второе место в рейтинге занял автомобиль Toyota Corolla 1985 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров стоимостью 35 миллионов рублей
Фото: авито.ру

Немецкий комфорт

Бронзу рейтинга завоевал продукт немецкого автомобильного бренда Mercedes-Benz S-класс поколения W223 2023 года выпуска.

Автомобиль стоит 31,89 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит современный автомобиль премиального класса с кожаным салоном, тремя большими сенсорными экранами, подставками для ног, подогревом сидений и парктроником.

Бронзу рейтинга завоевал продукт немецкого автомобильного бренда Mercedes-Benz S-класс поколения W223 2023 года выпуска. Автомобиль стоит 31,89 миллиона рублей. Бронзу рейтинга завоевал продукт немецкого автомобильного бренда Mercedes-Benz S-класс поколения W223 2023 года выпуска. Автомобиль стоит 31,89 миллиона рублей.
Бронзу рейтинга завоевал продукт немецкого автомобильного бренда Mercedes-Benz S-класс поколения W223 2023 года выпуска. Автомобиль стоит 31,89 миллиона рублей. Бронзу рейтинга завоевал продукт немецкого автомобильного бренда Mercedes-Benz S-класс поколения W223 2023 года выпуска. Автомобиль стоит 31,89 миллиона рублей.
Бронзу рейтинга завоевал продукт немецкого автомобильного бренда Mercedes-Benz S-класс поколения W223 2023 года выпуска. Автомобиль стоит 31,89 миллиона рублей.Бронзу рейтинга завоевал продукт немецкого автомобильного бренда Mercedes-Benz S-класс поколения W223 2023 года выпуска. Автомобиль стоит 31,89 миллиона рублей.
Бронзу рейтинга завоевал продукт немецкого автомобильного бренда Mercedes-Benz S-класс поколения W223 2023 года выпуска. Автомобиль стоит 31,89 миллиона рублей.
Фото: авито.ру
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Спорткар как в кино

Самым ярким участником рейтинга, занявшим четвертое место в списке дорогих автомобилей, стал Porsche 718 Spyder 2022 года выпуска. Ярко-синий спорткар приобрели у официального дилера, по словам владельца, этот автомобиль единственный в России. Серия выпуска этого авто составила всего 1000 единиц на весь мир.

За 25 миллионов рублей покупатель получит спорткар-кабриолет, способный разогнаться до 100 километров в час за четыре секунды, при этом его максимальная скорость составляет 288 километров в час.

За 25 миллионов рублей покупатель получит спорткар-кабриолет Porsche 718 Spyder 2022 года выпускаЗа 25 миллионов рублей покупатель получит спорткар-кабриолет Porsche 718 Spyder 2022 года выпуска
За 25 миллионов рублей покупатель получит спорткар-кабриолет Porsche 718 Spyder 2022 года выпускаЗа 25 миллионов рублей покупатель получит спорткар-кабриолет Porsche 718 Spyder 2022 года выпуска
За 25 миллионов рублей покупатель получит спорткар-кабриолет Porsche 718 Spyder 2022 года выпускаЗа 25 миллионов рублей покупатель получит спорткар-кабриолет Porsche 718 Spyder 2022 года выпуска
За 25 миллионов рублей покупатель получит спорткар-кабриолет Porsche 718 Spyder 2022 года выпускаЗа 25 миллионов рублей покупатель получит спорткар-кабриолет Porsche 718 Spyder 2022 года выпуска
За 25 миллионов рублей покупатель получит спорткар-кабриолет Porsche 718 Spyder 2022 года выпускаЗа 25 миллионов рублей покупатель получит спорткар-кабриолет Porsche 718 Spyder 2022 года выпуска
За 25 миллионов рублей покупатель получит спорткар-кабриолет Porsche 718 Spyder 2022 года выпуска
Фото: авито.ру

Внедорожник для богатых

Замыкает пятерку лидеров ближайший «родственник» предыдущего спорткара Porsche Cayenne Coupé Turbo GT стоимостью 23,45 миллиона рублей.

За два года с момента выпуска внедорожник «намотал» уже 8,4 тысячи километра пробега, но остался почти новым. Автомобиль окрашен в новый специальный цвет бренда — Arctic Grey, его салон обит гладкой кожей, а сама машина имеет хорошую комплектацию, включающую полный комплект подушек безопасности, различные датчики, климат-контроль и другие опции, обеспечивающие комфорт водителя.

Замыкает пятерку лидеров ближайший «родственник» предыдущего спорткара Porsche Cayenne Coupé Turbo GT стоимостью 23,45 миллиона рублей.Замыкает пятерку лидеров ближайший «родственник» предыдущего спорткара Porsche Cayenne Coupé Turbo GT стоимостью 23,45 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров ближайший «родственник» предыдущего спорткара Porsche Cayenne Coupé Turbo GT стоимостью 23,45 миллиона рублей.Замыкает пятерку лидеров ближайший «родственник» предыдущего спорткара Porsche Cayenne Coupé Turbo GT стоимостью 23,45 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров ближайший «родственник» предыдущего спорткара Porsche Cayenne Coupé Turbo GT стоимостью 23,45 миллиона рублей.Замыкает пятерку лидеров ближайший «родственник» предыдущего спорткара Porsche Cayenne Coupé Turbo GT стоимостью 23,45 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров ближайший «родственник» предыдущего спорткара Porsche Cayenne Coupé Turbo GT стоимостью 23,45 миллиона рублей.
Фото: авто.ру
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