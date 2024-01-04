Роскошь на колесах: пять самых дорогих машин Ростовской области

Напомним, в декабре стало известно, что только одна из восьми семей в Ростовской области может позволить себе автокредит. С введением санкций личные автомобили стали предметом настоящей роскоши, однако есть и те дончане, кого абсолютно не беспокоит вопрос стоимости своего транспорта, а также большие расходы на содержание или ремонт автомобиля.