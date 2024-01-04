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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Чиновников стало не хватать в Ростовской области

Ростовская область неожиданно столкнулась с дефицитом чиновников

4 января 2024, 11:59
Фото: 1MI
Чиновников стало не хватать в Ростовской области
Укомплектованность госслужащими в органах власти в Ростовской области не дотягивает до ста процентов, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал данные по средней численности госслужащих в разных регионах России за 2022 год. Такая статистика выходит один раз в год, поэтому информация за 2023 год будет опубликована позднее.

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Из данных следует, что в Ростовской области в представительствах федеральных ведомств работает 8 650 человек. Укомплектованность чиновниками в этих органах власти составляет всего 87,4%.

Что касается региональных ведомств, то тут насчитали 3 388 служащих. Укомплектованность в этом случае куда выше. Здесь нехватка сотрудников составляет 3,6%.

Больше всего в Ростовской области чиновниками укомплектованы органы местного самоуправления. Там трудятся 10 836 человек. Нехватка сотрудников в этом секторе государственной власти оценивается в 3,1%.

Также Росстат поделился информацией о средней зарплате чиновников в Ростовской области.

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#Общество#Россия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Власть#Росстат#Чиновники
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