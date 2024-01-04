Ростовская область неожиданно столкнулась с дефицитом чиновников

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Росстат опубликовал данные по средней численности госслужащих в разных регионах России за 2022 год. Такая статистика выходит один раз в год, поэтому информация за 2023 год будет опубликована позднее.
Из данных следует, что в Ростовской области в представительствах федеральных ведомств работает 8 650 человек. Укомплектованность чиновниками в этих органах власти составляет всего 87,4%.
Что касается региональных ведомств, то тут насчитали 3 388 служащих. Укомплектованность в этом случае куда выше. Здесь нехватка сотрудников составляет 3,6%.
Больше всего в Ростовской области чиновниками укомплектованы органы местного самоуправления. Там трудятся 10 836 человек. Нехватка сотрудников в этом секторе государственной власти оценивается в 3,1%.
Также Росстат поделился информацией о средней зарплате чиновников в Ростовской области.