Ростовскую область накроет метелью 4 января

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Метель ожидается в северных районах области. Днем в этой части Ростовской области температура воздуха может опуститься до отметки в -6 градусов. Ночные температуры и вовсе опустятся до -12 градусов.
При этом порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. В целом по области скорость ветра составит 4 января 5-10 метров в секунду.
Местами в регионе будут идти осадки в виде мокрого снега переходящего в дождь. Днем на юге области воздух прогреется до 10 градусов.
Жителей Ростовской области предупредили о сильном гололеде, налипании мокрого снега на проводах и деревьях.
Ранее стало известно, что в первую неделю нового года в донской столице будет плюсовая температура. При этом ожидаются небольшие дожди.