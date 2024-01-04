rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Ростовскую область накроет метелью 4 января

Ростовскую область накроет метелью 4 января

4 января 2024, 05:35
Фото: 1MI
Ростовскую область накроет метелью 4 января
Метель и сильный ветер ожидаются в Ростовской области днем в четверг, 4 января, сообщили в управлении МЧС по региону.

Метель ожидается в северных районах области. Днем в этой части Ростовской области температура воздуха может опуститься до отметки в -6 градусов. Ночные температуры и вовсе опустятся до -12 градусов.

При этом порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. В целом по области скорость ветра составит 4 января 5-10 метров в секунду.

В Ростове в первую неделю января потеплеет до +9 градусов
Узнать подробнее

Местами в регионе будут идти осадки в виде мокрого снега переходящего в дождь. Днем на юге области воздух прогреется до 10 градусов.

Жителей Ростовской области предупредили о сильном гололеде, налипании мокрого снега на проводах и деревьях.

Ранее стало известно, что в первую неделю нового года в донской столице будет плюсовая температура. При этом ожидаются небольшие дожди.

Читайте также:
Климатолог Александр Иошпа дал прогноз на новогодние каникулы в РостовеКлиматолог Иошпа назвал погоду на Новый год в Ростове. Рассказываем, чего ждатьВласти Ростова-на-Дону сделали экстренное сообщение
#Общество#Ветер#Погода#Снег#Снегопад#Снег и гололед#Сильный ветер в Ростове#Ветер в Ростовской области#Сильный ветер#Неблагоприятная погода#Ветреная погода#Ростовская погода
Подпишитесь
Ростовчане пожаловались на погрязшее в свалках Северное кладбище
Вчера, 20:41
Роскошь на колесах: пять самых дорогих машин Ростовской области
Сегодня, 04:59
Врач рассказал, чем можно сильно заболеть во время новогодних каникул в Ростове
Сегодня, 04:59
Чиновники в Ростовской области оказались одними из самых богатых в России
Вчера, 17:07
Синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в январе
Вчера, 09:36
Пенсионер из Ростовской области уехал на машине в ЛНР и загадочно пропал
Вчера, 09:06