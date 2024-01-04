Синоптики рассказали, ждать ли в Ростове морозов и снега на Рождество

Ближе к Рождеству в Ростовской области ухудшится погода. В регионе к 6 января ветер усилится до 11 метров в секунду. На севере региона из-за дождей и заморозков возможен гололед. В Ростове днем температура воздуха будет достигать +5 градусов, в рождественскую ночь похолодает до -2. Вероятны осадки в виде мокрого снега.