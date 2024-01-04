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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Похолодание и мокрый снег прогнозируются в Ростовской области на Рождество

Синоптики рассказали, ждать ли в Ростове морозов и снега на Рождество

4 января 2024, 12:54
Фото: Midjourney
Похолодание и мокрый снег прогнозируются в Ростовской области на Рождество
Похолодание и мокрый снег прогнозируются в Ростовской области на Рождество, сообщил гидрометцентр.

Ближе к Рождеству в Ростовской области ухудшится погода. В регионе к 6 января ветер усилится до 11 метров в секунду. На севере региона из-за дождей и заморозков возможен гололед. В Ростове днем температура воздуха будет достигать +5 градусов, в рождественскую ночь похолодает до -2. Вероятны осадки в виде мокрого снега.

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7 января будет ясно, дождя и снега не ожидается. Ветер стихнет до пяти метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +6 градусов днем и -1 градуса ночью. На севере области ночные заморозки могут достигнуть и -10 градусов.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в январе. Они предупредили об осадках в регионе до конца месяца.

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