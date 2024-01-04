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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Поступившие в Ростов электробусы сейчас проходят тестирование

Стало известно, когда в Ростове запустят электробусы и куда они будут ездить

4 января 2024, 14:47
Фото: 1MI
Поступившие в Ростов электробусы сейчас проходят тестирование

В администрации Ростова рассказали, когда запустят электробусы

Поступившие в Ростов электробусы сейчас проходят тестирование, рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Ростов получил 20 новых электробусов и шесть зарядных станций к ним. Власти города утверждают, что последние уже установили в разных районах. Сами электробусы сейчас проходят настройку. Тестировать их будут на новогодних каникулах. После этого их выпустят на линии.

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Известно, что в середине января часть электробусов выйдет на маршрут №88. Он пролегает от площади Карла Маркса до ВОС по Большой Садовой и проспекту Стачки.

Напомним, власти Ростова-на-Дону купят еще 35 электробусов в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Ростове назвали нового перевозчика для маршрутов до ТЦ «Мега».

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