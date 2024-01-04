Стало известно, когда в Ростове запустят электробусы и куда они будут ездить

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Ростов получил 20 новых электробусов и шесть зарядных станций к ним. Власти города утверждают, что последние уже установили в разных районах. Сами электробусы сейчас проходят настройку. Тестировать их будут на новогодних каникулах. После этого их выпустят на линии.
Известно, что в середине января часть электробусов выйдет на маршрут №88. Он пролегает от площади Карла Маркса до ВОС по Большой Садовой и проспекту Стачки.
Напомним, власти Ростова-на-Дону купят еще 35 электробусов в 2024 году.
Ранее сообщалось, что в Ростове назвали нового перевозчика для маршрутов до ТЦ «Мега».