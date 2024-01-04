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Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:55

Стало известно, в каких сотрудниках остро нуждаются работодатели в Ростове

Стало известно, в каких сотрудниках остро нуждаются работодатели в Ростове

4 января 2024, 07:54
Фото: 1MI
Стало известно, в каких сотрудниках остро нуждаются работодатели в Ростове
Менеджеры по продажам оказались самыми востребованными сотрудниками на рынке труда в Ростовской области в 2023 году, сообщают аналитики hh.ru.

Эксперты изучили вакансии на рынке труда в Ростовской области в 2023 году. Выяснилось, что самыми востребованными сотрудниками оказались менеджеры по продажам. Таких вакансий насчитали более 20 тысяч — это 12% от всех предложений о работе в области. Спрос на таких специалистов вырос за год на 51%.

Вторыми по популярности у работодателей оказались продавцы-консультанты и кассиры. Число вакансий для этих специалистов составило 18,3 тысячи — это 11% от всех предложений о работе в Ростовской области. Правда, заработная плата хотя и увеличилась на пять тысяч рублей, но все равно осталась низкой — не больше 35 тысяч в месяц.

Замкнули тройку лидеров по востребованности у работодателей — водители. Спрос на них вырос за год на 63%. Число вакансий для водителей перевалило за 11 тысяч — это 7% от всех предложений работы в Ростовской области. На рекордные 22,5 тысячи рублей вырос и оклад водителей. Сейчас им предлагают зарплату в примерно 78 тысяч рублей.

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Наименее популярными оказались в Ростовской области бортпроводники, дата-сайентисты и продюсеры.

Ранее аналитики дали прогноз, какие будут самые высокооплачиваемые профессии в Ростове-на-Дону в 2024 году.

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