Стало известно, в каких сотрудниках остро нуждаются работодатели в Ростове

Вторыми по популярности у работодателей оказались продавцы-консультанты и кассиры. Число вакансий для этих специалистов составило 18,3 тысячи — это 11% от всех предложений о работе в Ростовской области. Правда, заработная плата хотя и увеличилась на пять тысяч рублей, но все равно осталась низкой — не больше 35 тысяч в месяц.