Тазики пропавших салатов и токсичные елки: чем Новый год вредит экологии Ростова

«Хуже всего — искусственный снег. У нас популярен двух видов — в баллончиках и мелко нарезанный пластик в пакетах, имитирующий снежные хлопья. Оба опасны для людей и домашних животных, потому что они могут попасть в пищу и вызвать отравление. Пластиковый снег может стать причиной удушья. Вдобавок, такие украшения очень сложно убрать или смыть до последней крошки. В конечном итоге они окажутся на свалке и будут отравлять почву, воду и живых существ», — предупреждает эколог.