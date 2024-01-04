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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Тазики пропавших салатов и токсичные елки: чем Новый год вредит экологии Ростова

Тазики пропавших салатов и токсичные елки: чем Новый год вредит экологии Ростова

4 января 2024, 12:24
Фото: Midjourney
Тазики пропавших салатов и токсичные елки: чем Новый год вредит экологии Ростова

Эколог Дмитрий Брыканов рассказал о последствиях Нового года для Ростова-на-Дону

Ростовский эколог Дмитрий Брыканов в интервью RostovGazeta объяснил, как правильно утилизовать остатки еды, елки и новогодние украшения, чтобы в Ростове не началась экологическая катастрофа.

Люди на всей планете ежедневно производят тысячи тонн мусора. Утилизировать и перерабатывать, уточняет эколог Дмитрий Брыканов, получается меньше трети от всех отходов. Особая нагрузка на экологию Ростовской области, по его мнению, ложится в праздники. Как переживает токсичное похмелье наш регион и как можно сократить негативное влияние праздника на окружающую среду — в материале RostovGazeta.

Какая гадость эта ваша упаковочная бумага

Основными атрибутами Нового года в России выступают, конечно же, елки, украшения и гирлянды к ним, пиротехника, огромное количество еды и напитков, подарки.

По словам эколога, именно подарки выступают основным загрязнителем окружающей среды в праздники.

Елочные украшенияЕлочные украшения
Елочные украшения
Фото: rostovgazeta.ru
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«Тренд на упаковочную бумагу захватил россиян. Все хотят, чтобы их подарки красиво смотрелись под елкой. Буквально километры упаковочной бумаги оказываются на мусорке. Эта бумага со сложным составом, обилием химических красителей, с ламинирование или блестками. Во-первых, она долго разлагается, во-вторых — продукты разложения проникают глубоко в почву и отравляют ее», — объясняет Дмитрий Брыканов.

Дополнительную опасность природе наносят дожди, мишура и искусственный снег, которыми дончане любят украшать свои дома. Не все должным образом убирают их с дерева, когда приходит пора его выбрасывать. Остатки пластиковых блестяшек не разлагаются сотни лет, а на свалке они привлекают внимание птиц. Животное, угостившееся червяком-дождиком, не проживет долго.

Искусственный снег очень опасенИскусственный снег очень опасен
Искусственный снег очень опасен
Фото: rostovgazeta.ru

«Хуже всего — искусственный снег. У нас популярен двух видов — в баллончиках и мелко нарезанный пластик в пакетах, имитирующий снежные хлопья. Оба опасны для людей и домашних животных, потому что они могут попасть в пищу и вызвать отравление. Пластиковый снег может стать причиной удушья. Вдобавок, такие украшения очень сложно убрать или смыть до последней крошки. В конечном итоге они окажутся на свалке и будут отравлять почву, воду и живых существ», — предупреждает эколог.

По его мнению, лучший способ снизить ущерб от пластиковых украшений — не поддерживать производителей рублем.

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Жбан оливье

Новогодние застолья тоже не проходят даром для природы. Огромное количество остатков еды оказывается на помойке.

Шеф-повар одного из несетевых ресторанов в центре Ростова Леонид Макаров объяснил, что салаты с праздничного стола, заправленные майонезом или йогуртом, становятся опасными для употребления в пищу уже спустя шесть часов после приготовления.

Эколог объясняет, что многие ошибочно считают еду безвредными отходами.

«Есть убеждение в обществе, что это органика и она разлагается не то что безвредно, но еще и удобряя все вокруг. Это ошибка», — заявляет Дмитрий Брыканов.

По его словам, в процессе гниения и разложения пищевые отходы выделяют метан, который является парниковым газом.

«Каждый тазик пропавшего оливье потихоньку ведет нас всех к глобальному потеплению», — замечает эколог.

Салат оливьеСалат оливье
Салат оливье
Фото: rostovgazeta.ru
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Остатки еды на городских помойках опасны для животных: пропавшая пища провоцирует отравления, распространение инфекций и смерть от попадания в организм животных инородных материалов — осколков посуды, пакетов и пищевой пленки, в которые были упакованы объедки.

Еду обязательно нужно утилизировать отдельно от остального мусора: помочь в этом могут сортировочные станции или вермифермы — фермы с червями.

А запрет на использование пиротехники в Ростовской области, благоприятно сказался на экологии региона. Традиционно, из-за громких взрывов салютов в регионе гибнут от испуга сотни птиц, уличных кошек и собак, а также домашние животные.

«В этом году новогодняя ночь у нас прошла тише, и животные не пострадали», — отмечает эксперт.

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Кроме смерти и страха братьям нашим меньшим, пиротехника наносит вред и людям. Салюты, петарды и даже бенгальские огни загрязняют воздух, насыщая его продуктами сгорания.

«Запрет фейерверков — это хорошо. Но есть и обратная сторона медали: людям запретили салюты и они стали использовать хлопушки с пластиковыми блестящими лентами и конфетти. Все это опускается на землю, разносится ветром и, естественно, не разлагается сотни лет», — рассказывает Дмитрий Брыканов.

Утилизация елокУтилизация елок
Утилизация елок
Фото: rostovgazeta.ru

Искусственная или настоящая

Животрепещущий вопрос в среде экоактивистов: выбрать искусственную елку или натуральную? Сторонники пластиковых праздничных деревьев выбирают их из-за того, что таким образом им удается избегать поддержку компаний, уничтожающих живые деревья. Одна пластиковая ель может прослужить семье несколько десятков лет. Однако у искусственных елей есть один существенный минус: их практически невозможно переработать.

«Живые елки экологичнее. И пусть вас не мучают угрызения совести, если вы покупаете дерево на лицензированном базаре, производители елей и сосен обязаны взамен одного срубленного высаживать одно или несколько новых», — объясняет эколог.

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Дмитрий Брыканов добавляет, что живую елку легче и переработать: ее можно использовать в качестве корма для животных, опилки и хвоя широко применяются в садоводстве.

«Одно условие: дерево нормально переработается или разложится, если убрать с него всю мишуру и не использовать искусственный снег. Конечно, при производстве живых елок экология тоже страдает: почву портят удобрениями, расходуется вода и загрязняется воздух при транспортировке. Но производство искусственных елей еще больше травмирует экологию», — замечает эксперт.

В январе в Ростове начнут открываться пункты приема деревьев на переработку.

Ранее RostovGazeta писала о том, ростовчан расстроили наваленные на свалки елки.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Новый год#Загрязнение экологии#Экологическая проблема
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