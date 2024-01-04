В Аксайском районе устроили стихийный митинг из-за избиения подростка мигрантом

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Активисты «Русской общины» сообщили о стихийном сборе местных жителей в поселке Красный в Аксайском районе. Этому якобы предшествовало нападение пьяного мигранта на местного инвалида и подростка. Последнего приезжий ударил железным телефоном в висок. Угомонить дебошира, как сообщает «Русская община», смог отец избитого подростка.
Тот, по сообщениям очевидцев, вызвал в поселок около 20 вооруженных людей. Они якобы стали разгуливать по улицам и угрожать местным жителям расправой.
Прибывшая на место полиция забрала мигранта, однако вскоре, как сообщают активисты, отпустила.
Такая гуманность вызвала недоумение у местных жителей. Они организовали стихийный сбор, куда прибыл глава поселка и представители диаспоры, устроившей дебош. По итогам встречи, мигранта, избившего подростка и инвалида, решили якобы выслать из страны.
«Русская община» утверждает, что имеет доказательства угроз мигрантов местным жителям и нападения на подростка. Организация собирается обратиться в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела по факту произошедшего.
Официальная информация о нападениях и дебоше не появлялась. Она уточняется нашей редакцией. Власти и силовики комментариев о случившемся не давали. В сообществах в социальных сетях, посвященных Аксайскому району, подробностей инцидента и его упоминаний также не было.
Ранее облавы на мигрантов устроили в Ростовской области.