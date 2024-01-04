В Аксайском районе устроили стихийный митинг из-за избиения подростка мигрантом

Официальная информация о нападениях и дебоше не появлялась. Она уточняется нашей редакцией. Власти и силовики комментариев о случившемся не давали. В сообществах в социальных сетях, посвященных Аксайскому району, подробностей инцидента и его упоминаний также не было.