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Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

38-летний мигрант напал на подростка в Аксайском районе 1 января

В полиции рассказали, как мигрант напал на подростка в Ростовской области

4 января 2024, 15:48
Фото: pxhere.com
38-летний мигрант напал на подростка в Аксайском районе 1 января
38-летний мигрант напал на подростка в Аксайском районе 1 января, сообщили в МВД Ростовской области.

В полиции заявили, что проводят проверку по факту нападения 38-летнего мигранта на несовершеннолетнего в поселке Красный под Ростовом. Конфликт произошел 1 января. После происшествия с мигрантом решил поговорить отец подростка. В отместку за сына он ударил своего оппонента.

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Полицейские рассказывают, что вскоре после этого жительница поселка услышала, как мигрант говорит по телефону и предлагает собеседнику «совершить противоправные действия в отношении местных жителей». Что именно за действия имелись ввиду, полиция не уточнила.

Там лишь добавили, что по окончании проверки дадут правовую оценку действиям всех участников конфликта.

Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента.

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