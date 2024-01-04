В полиции рассказали, как мигрант напал на подростка в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
В полиции заявили, что проводят проверку по факту нападения 38-летнего мигранта на несовершеннолетнего в поселке Красный под Ростовом. Конфликт произошел 1 января. После происшествия с мигрантом решил поговорить отец подростка. В отместку за сына он ударил своего оппонента.
Полицейские рассказывают, что вскоре после этого жительница поселка услышала, как мигрант говорит по телефону и предлагает собеседнику «совершить противоправные действия в отношении местных жителей». Что именно за действия имелись ввиду, полиция не уточнила.
Там лишь добавили, что по окончании проверки дадут правовую оценку действиям всех участников конфликта.
Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента.