В полиции рассказали, как мигрант напал на подростка в Ростовской области

В полиции заявили, что проводят проверку по факту нападения 38-летнего мигранта на несовершеннолетнего в поселке Красный под Ростовом. Конфликт произошел 1 января. После происшествия с мигрантом решил поговорить отец подростка. В отместку за сына он ударил своего оппонента.