В пресс-службе МВД по Ростовской области уточняют информацию о стычке с мигрантами

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Напомним, что по информации активистов движения «Русская Община», в поселке Красный Аксайского района произошел стихийный сбор граждан. Поводом для него стало нападение пьяного приезжего на местного инвалида и подростка.
Отец подростка угомонил скандального мигранта. Однако тот вызвал на подмогу порядка 20-и агрессивно настроенных земляков, которые якобы бродили с угрозами по улицам.
Прибывшие на место представители правопорядка забрали мигранта. Но, по информации очевидцев, вскоре отпустили.
Это вызвало недоумение у местных жителей. Они организовали стихийный сбор, на который прибыл глава поселка и представители диаспоры.
Официальная информация о прошествии пока уточняется. Корреспондент RostovGazeta оставил координаты в пресс-службе МВД по Ростовской области для оперативного получения комментария.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в «Русской общине» призвали не игнорировать буллинг от мигрантов в школах.