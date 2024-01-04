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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В Ростовской области уточняется информация о стычке с мигрантами в Красном

В пресс-службе МВД по Ростовской области уточняют информацию о стычке с мигрантами

4 января 2024, 11:56
Фото: 1MI
В Ростовской области уточняется информация о стычке с мигрантами в Красном
Информация по поводу столкновения с мигрантами в поселке Красный Аксайского района уточняется, сообщили RostovGazeta в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, что по информации активистов движения «Русская Община», в поселке Красный Аксайского района произошел стихийный сбор граждан. Поводом для него стало нападение пьяного приезжего на местного инвалида и подростка.

Отец подростка угомонил скандального мигранта. Однако тот вызвал на подмогу порядка 20-и агрессивно настроенных земляков, которые якобы бродили с угрозами по улицам.

Прибывшие на место представители правопорядка забрали мигранта. Но, по информации очевидцев, вскоре отпустили.

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Это вызвало недоумение у местных жителей. Они организовали стихийный сбор, на который прибыл глава поселка и представители диаспоры.

Официальная информация о прошествии пока уточняется. Корреспондент RostovGazeta оставил координаты в пресс-службе МВД по Ростовской области для оперативного получения комментария.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в «Русской общине» призвали не игнорировать буллинг от мигрантов в школах.

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