Отделение посольства Белоруссии закроют в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В документе указывается, что не позднее 1 июля текущего года в Ростове прекратит свою работу отделение посольства республики.
При этом новый консульский округ будет включать в себя не только территорию донского региона, но также территории ДНР, ЛНР, Крыма, Волгоградской, Запорожской, Херсонской областей и Севастополя.
В республике выделят средства на открытие генконсульства и закрытие посольства. А власти Ростовской области должны в свою очередь выделить служебные и жилые помещения под будущее генконсульство.
Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что в Ростове закрывается консульство Румынии. Причина не называется. При этом в Румынии призвали объявить персоной нон-грата российского посла.