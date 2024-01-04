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Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В Ростове до июля хотят открыть генконсульство Белоруссии

Отделение посольства Белоруссии закроют в Ростове-на-Дону

4 января 2024, 06:56
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове до июля хотят открыть генконсульство Белоруссии

В Ростове до июля откроют генконсульство Белоруссии

Генеральное консульство Белоруссии в Ростове-на-Дону собираются открыть в срок до 1 июля, об этом говорится в документе, размещенном на национальном правовом интернет-портале.
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СВО

В документе указывается, что не позднее 1 июля текущего года в Ростове прекратит свою работу отделение посольства республики.

При этом новый консульский округ будет включать в себя не только территорию донского региона, но также территории ДНР, ЛНР, Крыма, Волгоградской, Запорожской, Херсонской областей и Севастополя.

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В республике выделят средства на открытие генконсульства и закрытие посольства. А власти Ростовской области должны в свою очередь выделить служебные и жилые помещения под будущее генконсульство.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что в Ростове закрывается консульство Румынии. Причина не называется. При этом в Румынии призвали объявить персоной нон-грата российского посла.

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#Ростов-на-Дону#СВО#Белоруссия#Консульства в Ростове#Новые территории#Новые регионы
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