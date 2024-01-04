В Ростовской области разбираются в конфликте с мигрантами и недосчитались чиновников

«Русская община» сообщила, что 1 января в поселке Красный Аксайского района мигрант избил подростка. Позже инцидент подтвердили и в полиции. Там добавили, что после нападения на школьника с мигрантом решил пообщаться его отец. В отместку за сына он ударил иностранца.