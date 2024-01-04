В Ростовской области разбираются в конфликте с мигрантами и недосчитались чиновников

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Сервис tutu.ru сообщил, что донские раки попали в десятку самых популярных блюд — визитных карточек регионов. Они расположили в своеобразном рейтинге на втором месте. Первое заняли татарские эчпочмаки.
Составители рейтинга указывают, что в Ростове туристы непременно должны попробовать донских раков, которых, согласно легендам, поставляли даже в рестораны Парижа. Самыми деликатесными считаются раки, обитающие в реке Маныч.
На третьем месте топа оказались пермские жареные пирожки — посикунчики. Также в пятерку самых популярных вошли башкирский бешбармак и адыгейский сыр.
«Русская община» сообщила, что 1 января в поселке Красный Аксайского района мигрант избил подростка. Позже инцидент подтвердили и в полиции. Там добавили, что после нападения на школьника с мигрантом решил пообщаться его отец. В отместку за сына он ударил иностранца.
Также там подтвердили сообщения «Русской общины» об угрозах мигранта местным жителям. Полиция сообщила, что одна из женщин слышала разговор иностранца по телефону, тот предлагал собеседнику решить вопрос с жителями поселка противоправными методами.
В конфликт вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он инициировал возбуждение уголовного дела по факту произошедшего.
Росстат опубликовал статистику по средней численности госслужащих в разных регионах России за 2022 год. Такие данные собираются и публикуются через год, а потому информация за 2023 год будет обнародована позднее.
Из информации Росстата следует, что в Ростовской области в представительствах федеральных ведомств работает 8 650 человек. Укомплектованность чиновниками в этих органах власти составляет всего 87,4%.
Что касается региональных ведомств, то тут насчитали 3 388 служащих. Укомплектованность в этом случае куда выше. Здесь нехватка сотрудников составляет 3,6%.
Больше всего в Ростовской области чиновниками укомплектованы органы местного самоуправления. Там трудятся 10 836 человек. Нехватка сотрудников в этом секторе государственной власти оценивается в 3,1%.