В «Русской Общине» рассказали, как мигранты угрожали жителям Ростовской области

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Telegram-каналах появилась информация о том, как в поселке Красный Аксайского района вооруженные мигранты якобы угрожали расправой местным жителям.
Как утверждается, началось все с того, что приезжий мужчина пристал к инвалиду. За маломобильного жителя поселка вступился подросток и получил удар в висок. На звуки потасовки поспешил отец подростка. Он угомонил дебошира.
Однако скандалист позвонил своим землякам. В поселок приехали несколько вооруженных человек. Они ходили по улицам, угрожая жителям поселка.
Местные жители организовали сход граждан. На него приехал глава поселения, который решил уладить вопрос с земляками, а зачинщика наказать отправкой «домой на перевоспитание».
«Людей перепугала толпа мигрантов. Правоохранители не увидели состава преступления. Администрация „уладила“ ситуацию, удовлетворив требования жителей о выселении зачинщика. У жителей надежда только на СК РФ», — отмечают представители общественного движения Русская община.
Также представитель движения добавил, что эта ситуация сплотила местных жителей поселка.
Ранее RostovGazeta сообщала, что с донского края за границу выслали более 1,5 тысячи мигрантов.