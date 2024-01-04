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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

В Русской Общине рассказали о конфликте с мигрантами в Ростовской области

В «Русской Общине» рассказали, как мигранты угрожали жителям Ростовской области

4 января 2024, 11:53
Фото: 1MI
В Русской Общине рассказали о конфликте с мигрантами в Ростовской области
Столкновение с вооруженными приезжими вероятно произошло в поселке Красный Ростовской области. Об этом RostovGazeta сообщили представители общественного движения «Русская Община».

В Telegram-каналах появилась информация о том, как в поселке Красный Аксайского района вооруженные мигранты якобы угрожали расправой местным жителям.

Как утверждается, началось все с того, что приезжий мужчина пристал к инвалиду. За маломобильного жителя поселка вступился подросток и получил удар в висок. На звуки потасовки поспешил отец подростка. Он угомонил дебошира.

Однако скандалист позвонил своим землякам. В поселок приехали несколько вооруженных человек. Они ходили по улицам, угрожая жителям поселка.

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Местные жители организовали сход граждан. На него приехал глава поселения, который решил уладить вопрос с земляками, а зачинщика наказать отправкой «домой на перевоспитание».

«Людей перепугала толпа мигрантов. Правоохранители не увидели состава преступления. Администрация „уладила“ ситуацию, удовлетворив требования жителей о выселении зачинщика. У жителей надежда только на СК РФ», — отмечают представители общественного движения Русская община.

Также представитель движения добавил, что эта ситуация сплотила местных жителей поселка.

Ранее RostovGazeta сообщала, что с донского края за границу выслали более 1,5 тысячи мигрантов.

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#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростовская область#Мигранты#Аксайский район#Происшествия#Русская община
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