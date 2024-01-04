Водитель, устроивший смертельное ДТП в Ростовской области, получил срок

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
Напомним, 18 февраля на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог — граница ДНР водитель Mazda CX-5 решил совершить обгон грузовика и выехал на встречную полосу. Там иномарка лоб в лоб влетела в Lada Vesta.
В это время в отечественном автомобиле находились двое детей — мальчики 7 и 5 лет. Старший ребенок погиб, а младший, находящийся в автокресле, получил травмы. Кроме того, в больнице скончалась 64-летняя пассажирка иномарки.
По информации портала rostov.ru, на Андрея Медведева, который и стал виновником того ДТП, было возбуждено уголовное дело.
В приговоре сказано, что ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также Медведев на ближайшие три года будет лишен возможности управления автомобилем.