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Published Сегодня, 05:37

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Updated Сегодня, 05:39

Водитель, устроивший смертельное ДТП в Ростовской области, получил срок

Водитель, устроивший смертельное ДТП в Ростовской области, получил срок

4 января 2024, 05:37
Фото: 1MI
Водитель, устроивший смертельное ДТП в Ростовской области, получил срок
Суд вынес приговор в отношении водителя, устроившего смертельную аварию на трассе в Ростовской области в феврале прошлого года, сообщает местное СМИ.

Напомним, 18 февраля на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог — граница ДНР водитель Mazda CX-5 решил совершить обгон грузовика и выехал на встречную полосу. Там иномарка лоб в лоб влетела в Lada Vesta.

В это время в отечественном автомобиле находились двое детей — мальчики 7 и 5 лет. Старший ребенок погиб, а младший, находящийся в автокресле, получил травмы. Кроме того, в больнице скончалась 64-летняя пассажирка иномарки.

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По информации портала rostov.ru, на Андрея Медведева, который и стал виновником того ДТП, было возбуждено уголовное дело.

В приговоре сказано, что ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также Медведев на ближайшие три года будет лишен возможности управления автомобилем.

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